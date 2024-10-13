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«Коммерсантъ»: Генпрокуратура может конфисковать имущество Тимура Иванова

Ведомости

Генеральная прокуратура РФ готовит материалы о конфискации активов бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, которые были арестованы после возбуждения уголовного дела о взятках. Об этом «Коммерсантъ» пишет со ссылкой на документы Басманного районного суда, который до конца декабря продлил арест активов Иванова. 

Обеспечительные меры наложены на недвижимость, автомобили и денежные средства для исполнения приговора «в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества», говорится в ходатайстве следователя Управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.

В числе активов, которые могут подлежать конфискации, – компания «Дворянское гнездо», на которую зарегистрирован трехэтажный особняк в Чистом переулке – главный дом усадьбы Софьи Волконской. У Иванова были также изъяты суммы денег, которые значительно превышают его официальные доходы, и арестован парк автомобилей, в том числе Mercedes-Benz V-класса, Chevrolet Suburban, Bentley Continental, спортивный мотоцикл MV Agusta и др.

Иванов был задержан в апреле 2024 г., он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В сентябре суд продлил ему арест до 23 декабря. По делу бывшего замминистра также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что Иванов получил взятку за преференции при строительстве трех кадетских корпусов.

24 сентября «РИА Новости» сообщило, что по делу бывшего замминистра арестовали земельный участок площадью 82 000 кв. м, загородный дом площадью 2500 кв. м и баню площадью 420 кв. м в Тверской области. Кадастровая стоимость объектов составляет около 82,6 млн руб. Кроме того, арестованы два помещения особняка в Чистом переулке в центре Москвы. Недвижимость была оформлена на компанию, связанную с Ивановым. Кадастровая стоимость помещений оценивается почти в 73 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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