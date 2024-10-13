«Коммерсантъ»: Генпрокуратура может конфисковать имущество Тимура Иванова

24 сентября «РИА Новости» сообщило, что по делу бывшего замминистра арестовали земельный участок площадью 82 000 кв. м, загородный дом площадью 2500 кв. м и баню площадью 420 кв. м в Тверской области. Кадастровая стоимость объектов составляет около 82,6 млн руб. Кроме того, арестованы два помещения особняка в Чистом переулке в центре Москвы. Недвижимость была оформлена на компанию, связанную с Ивановым. Кадастровая стоимость помещений оценивается почти в 73 млн руб.