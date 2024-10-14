РФ объявила украинскую журналистку Соколовскую в международный розыск

Янина Соколовская работала в газете «Известия» с 2001 по 2014 г., а также в газете «Коммерсантъ». Она писала о ситуации на Украине до 2019 г., участвовала в общественно-политических телепрограммах. Дело в отношении Соколовской возбуждено в России в июле 2023 г. Тогда сообщалось, что при обысках у Соколовской были обнаружены шарфы с украинской символикой, камуфляж и противогаз.