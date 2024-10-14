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РФ объявила украинскую журналистку Соколовскую в международный розыск

Ведомости

Украинская журналистка Янина Соколовская объявлена в международный розыск после ее отъезда в Эстонию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

В них указывается, что 19 июля этого года она объявлена в федеральный розыск «как скрывшаяся от следствия». После этого 29 июля ее объявили в международный розыск на территории стран – членов Интерпола.

По данным следствия, с марта по май 2022 г. Соколовская опубликовала в Telegram-канале под видом достоверной заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины. Установлено также, что Соколовская находилась в России в нарушение миграционного законодательства.

Янина Соколовская работала в газете «Известия» с 2001 по 2014 г., а также в газете «Коммерсантъ». Она писала о ситуации на Украине до 2019 г., участвовала в общественно-политических телепрограммах. Дело в отношении Соколовской возбуждено в России в июле 2023 г. Тогда сообщалось, что при обысках у Соколовской были обнаружены шарфы с украинской символикой, камуфляж и противогаз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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