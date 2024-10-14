РФ объявила украинскую журналистку Соколовскую в международный розыск
Украинская журналистка Янина Соколовская объявлена в международный розыск после ее отъезда в Эстонию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
В них указывается, что 19 июля этого года она объявлена в федеральный розыск «как скрывшаяся от следствия». После этого 29 июля ее объявили в международный розыск на территории стран – членов Интерпола.
По данным следствия, с марта по май 2022 г. Соколовская опубликовала в Telegram-канале под видом достоверной заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины. Установлено также, что Соколовская находилась в России в нарушение миграционного законодательства.
Янина Соколовская работала в газете «Известия» с 2001 по 2014 г., а также в газете «Коммерсантъ». Она писала о ситуации на Украине до 2019 г., участвовала в общественно-политических телепрограммах. Дело в отношении Соколовской возбуждено в России в июле 2023 г. Тогда сообщалось, что при обысках у Соколовской были обнаружены шарфы с украинской символикой, камуфляж и противогаз.