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Телеканал ARD не стал обжаловать судебный запрет по иску Алишера Усманова

Ведомости

Немецкий телеканал ARD не стал подавать апелляцию на решение Земельного суда Гамбурга наложить судебный запрет на обвинения бизнесмена Алишера Усманова в создании системы «подкупа судей» в Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщил «Ведомостям» представитель миллиардера.

Защита Усманова получила письмо от телеканала. В письме сказано, что вынесенный запрет признается «равнозначным по юридической силе и действию юридически обязывающему постановлению основного судебного разбирательства».

«ARD не стал защищать себя в ходе разбирательства в Земельном суде Гамбурга, несмотря на то что суд разрешил ему слушания. Теперь канал признал судебный запрет. Это правильное решение, учитывая отсутствие фактической основы для прозвучавших в сюжете обвинений», – отметил адвокат миллиардера Йоахим Штайнхефель.

1 октября Земельный суд Гамбурга наложил судебный запрет на утверждения телеканала ARD, который обвинил Усманова в создании системы «подкупа судей». В случае нарушения судебного запрета ответчика оштрафуют на сумму до 250 000 евро.

Телеканал опубликовал две статьи и видеорепортаж в августе 2024 г. Журналист Ханс-Йоахим (Хайо) Зеппельт в материалах с Олимпийских игр в Париже указал на эпизод с грузинским спортсменом Сандро Базадзе, проигравшим поединок в 1/8 финала Олимпиады, как он сам утверждал, из-за нечестного судейства. Позднее президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе отозвал это заявление как эмоциональное и принес официальные извинения FIE.

Утверждения ARD о подкупе судей были официально опровергнуты руководством FIE. Исполняющий обязанности президента организации Эммануэль Катсиадакис заявил, что основным источником информации в репортаже был бывший судья, «не прошедший квалификацию в 2023 г. и исключенный из судейского списка». Катсиадакис исключил манипуляции со стороны судейства. Телеканал отказался добровольно исправлять недостоверные сведения, после чего представители бизнесмена и обратились в Земельный суд Гамбурга. 12 октября Штайнхефель сообщил, что Усманов просит прокуратуру Кельна привлечь к ответственности Зеппельта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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