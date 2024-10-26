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Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками с иностранцами

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный против заключения фиктивных браков с иностранцами для получения ими разрешения на временное проживание в России. Документ опубликован на портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Закон устанавливает минимальный срок нахождения в браке с гражданином РФ для получения разрешения на временное проживание в России. В середине октября закон приняла Госдума. Теперь получить разрешение вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через три года с момента вступления в брак либо усыновления, пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы говорил, что разрешение будет аннулировано, если брак, послуживший основанием для получения разрешения на временное проживание, будет признан судом недействительным либо расторгнут. Аналогичная мера будет принята в случае, если решением суда мигранта лишат родительских прав либо отмены усыновления. В рамках рассмотрения законопроект был дополнен поправкой об отцовстве. Согласно ей, получить вид на жительство после усыновления ребенка, являющегося гражданином России, без вступления в брак возможно будет только спустя три года с момента совместного проживания или ведения хозяйства.

Авторами инициативы стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Ирина Рукавишникова, зампред комитета СФ по обороне и безопасности Юрий Валяев и депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Документ вступит в силу через 90 дней после опубликования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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