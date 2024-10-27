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Семьи погибших при крушении Ми-2 в Кировской области получат по 1 млн рублей

Ведомости

Семьи четырех погибших в результате крушения вертолета Ми-2 получат выплаты в размере 1 млн руб., сообщил губернатор Кировский области Александр Соколов в своем Telegram-канале.

26 октября МЧС России сообщило о жесткой посадке вертолета в лесу в Даровском районе Кировской области. На борту воздушного судна находились четыре человека, все они погибли. 

Соколов уточнил, что вертолет выполнял санитарный рейс, и назвал имена погибших. На борту находились врач Александр Гыска, фельдшеры Сергей Широких и Татьяна Глызина, за штурвалом Ми-2 был пилот Валентин Комлев. Медики возвращались с вызова, когда произошла катастрофа, добавил губернатор.

«Кировская область окажет всю необходимую поддержку семьям погибших в это скорбное время, в том числе финансовую – все обязательства по организации похорон региональное правительство берет на себя, семьи получат выплаты в размере 1 млн руб.», – написал глава региона. 

Губернатор также пообещал представить погибших к государственным наградам. В причинах авиакатастрофы, добавил он, будут разбираться эксперты Межгосударственного авиационного комитета и Росавиации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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