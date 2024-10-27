Семьи погибших при крушении Ми-2 в Кировской области получат по 1 млн рублей
Семьи четырех погибших в результате крушения вертолета Ми-2 получат выплаты в размере 1 млн руб., сообщил губернатор Кировский области Александр Соколов в своем Telegram-канале.
26 октября МЧС России сообщило о жесткой посадке вертолета в лесу в Даровском районе Кировской области. На борту воздушного судна находились четыре человека, все они погибли.
Соколов уточнил, что вертолет выполнял санитарный рейс, и назвал имена погибших. На борту находились врач Александр Гыска, фельдшеры Сергей Широких и Татьяна Глызина, за штурвалом Ми-2 был пилот Валентин Комлев. Медики возвращались с вызова, когда произошла катастрофа, добавил губернатор.
«Кировская область окажет всю необходимую поддержку семьям погибших в это скорбное время, в том числе финансовую – все обязательства по организации похорон региональное правительство берет на себя, семьи получат выплаты в размере 1 млн руб.», – написал глава региона.
Губернатор также пообещал представить погибших к государственным наградам. В причинах авиакатастрофы, добавил он, будут разбираться эксперты Межгосударственного авиационного комитета и Росавиации.