Путин заявил о продолжении масштабного обновления общественного транспорта

В рамках нацпроектов и программ, указал Путин, в стране продолжается масштабное обновление общественного транспорта, внедряются современные технологии и технические идеи, которые отвечают «передовым стандартам безопасности и экологичности». Кроме того, повышается уровень и доступность предоставляемых услуг, в стране создаются условия для притока в автотранспортный комплекс молодых специалистов.