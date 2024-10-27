Путин заявил о продолжении масштабного обновления общественного транспорта
В рамках национальных проектов в России продолжается масштабное обновление общественного транспорта, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с профессиональным праздником работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Государство уделяет особое внимание модернизации транспортной отрасли и совершенствованию ее инфраструктуры, отметил глава государства.
В рамках нацпроектов и программ, указал Путин, в стране продолжается масштабное обновление общественного транспорта, внедряются современные технологии и технические идеи, которые отвечают «передовым стандартам безопасности и экологичности». Кроме того, повышается уровень и доступность предоставляемых услуг, в стране создаются условия для притока в автотранспортный комплекс молодых специалистов.
Глава государства выразил уверенность, что «компетентность, ответственное отношение к делу, опора на трудовые традиции и опыт предшественников, ветеранов отрасли» позволят работникам транспортной сферы и в дальнейшем решать поставленные задачи.