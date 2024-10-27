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Путин заявил о продолжении масштабного обновления общественного транспорта

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В рамках национальных проектов в России продолжается масштабное обновление общественного транспорта, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с профессиональным праздником работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Государство уделяет особое внимание модернизации транспортной отрасли и совершенствованию ее инфраструктуры, отметил глава государства.

В рамках нацпроектов и программ, указал Путин, в стране продолжается масштабное обновление общественного транспорта, внедряются современные технологии и технические идеи, которые отвечают «передовым стандартам безопасности и экологичности». Кроме того, повышается уровень и доступность предоставляемых услуг, в стране создаются условия для притока в автотранспортный комплекс молодых специалистов.

Глава государства выразил уверенность, что «компетентность, ответственное отношение к делу, опора на трудовые традиции и опыт предшественников, ветеранов отрасли» позволят работникам транспортной сферы и в дальнейшем решать поставленные задачи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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