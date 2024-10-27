Посольство призвало россиян в Шри-Ланке проверить визы из-за риска задержаний
Власти Шри-Ланки начали проверки законности нахождения иностранцев на территории островного государства, российским гражданам следует проверить свои визы, разрешения на работу и документы, подтверждающие законность пребывания в стране. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Шри-Ланке в Telegram-канале.
В Шри-Ланке начались массовые проверки документов иностранных граждан, посольству известно о случаях задержания россиян, которые грубо нарушили миграционное законодательство республики. В частности, 25 октября в районе города Канди арестовали семью из России. Утверждается, что россияне почти год находились на острове незаконно.
«В этой связи посольство призывает всех российских граждан, находящихся на Шри-Ланке, проверить свои документы, подтверждающие законность пребывания на острове (визы и их продления, разрешения на работу и т. д.)», – говорится в сообщении посольства.
Если документы просрочены, гражданам нужно незамедлительно связаться с ланкийскими миграционными органами «для решения вопроса» и сообщить о проблеме в посольство.
С 1 октября власти Шри-Ланки ввели безвизовый въезд для российских туристов, а также для отдыхающих еще нескольких стран. Находится в стране без визы можно до 30 дней с возможностью продления срока пребывания на месте. До ноября 2023 г. граждане России оформляли документ за $50–60, затем власти республики в рамках пилотного проекта стали выдавать бесплатные визы и этот режим неоднократно продлевали.