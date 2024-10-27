Посольство призвало россиян в Шри-Ланке проверить визы из-за риска задержаний

С 1 октября власти Шри-Ланки ввели безвизовый въезд для российских туристов, а также для отдыхающих еще нескольких стран. Находится в стране без визы можно до 30 дней с возможностью продления срока пребывания на месте. До ноября 2023 г. граждане России оформляли документ за $50–60, затем власти республики в рамках пилотного проекта стали выдавать бесплатные визы и этот режим неоднократно продлевали.