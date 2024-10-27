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Посольство призвало россиян в Шри-Ланке проверить визы из-за риска задержаний

Ведомости

Власти Шри-Ланки начали проверки законности нахождения иностранцев на территории островного государства, российским гражданам следует проверить свои визы, разрешения на работу и документы, подтверждающие законность пребывания в стране. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Шри-Ланке в Telegram-канале.

В Шри-Ланке начались массовые проверки документов иностранных граждан, посольству известно о случаях задержания россиян, которые грубо нарушили миграционное законодательство республики. В частности, 25 октября в районе города Канди арестовали семью из России. Утверждается, что россияне почти год находились на острове незаконно.

«В этой связи посольство призывает всех российских граждан, находящихся на Шри-Ланке, проверить свои документы, подтверждающие законность пребывания на острове (визы и их продления, разрешения на работу и т. д.)», – говорится в сообщении посольства.

Если документы просрочены, гражданам нужно незамедлительно связаться с ланкийскими миграционными органами «для решения вопроса» и сообщить о проблеме в посольство.

С 1 октября власти Шри-Ланки ввели безвизовый въезд для российских туристов, а также для отдыхающих еще нескольких стран. Находится в стране без визы можно до 30 дней с возможностью продления срока пребывания на месте. До ноября 2023 г. граждане России оформляли документ за $50–60, затем власти республики в рамках пилотного проекта стали выдавать бесплатные визы и этот режим неоднократно продлевали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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