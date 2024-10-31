Турпоток иностранцев в Россию за девять месяцев вырос на 42%

С января по сентябрь 2024 г. более 3 млн иностранных туристов заселились в российские отели. Этот показатель на 42% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает пресс-служба правительства.