Турпоток иностранцев в Россию за девять месяцев вырос на 42%
С января по сентябрь 2024 г. более 3 млн иностранных туристов заселились в российские отели. Этот показатель на 42% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает пресс-служба правительства.
Самыми популярными направлениями для туризма стали регионы Дальнего Востока: Республика Саха, Амурская область и Хабаровский край. Второе место занял Северо-Запад, а третье – Сибирь. Чаще всего иностранные туристы в этих регионах выбирали Республику Карелию, Мурманскую область, Санкт-Петербург, Иркутскую, Томскую область и Республику Тыва, передает вице-премьер.
Чернышенко напомнил, что президент Владимир Путин поручил сделать для граждан Ирана и Китая безвизовые групповые поездки. Для 52 государств будут доступны электронные визы. Нововведения позволят сделать визовый режим более доступным для поездок в Россию из других стран.
В начале октября в исследовании консалтинговой компании CORE.XP на основе статистики погранслужбы ФСБ сообщалось, что поток иностранных туристов в Россию по итогам первого полугодия 2024 г. составил 585 000 человек, что почти втрое превышает показатель того же периода 2023 г.