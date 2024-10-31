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Турпоток иностранцев в Россию за девять месяцев вырос на 42%

Ведомости

С января по сентябрь 2024 г. более 3 млн иностранных туристов заселились в российские отели. Этот показатель на 42% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает пресс-служба правительства.

Самыми популярными направлениями для туризма стали регионы Дальнего Востока: Республика Саха, Амурская область и Хабаровский край. Второе место занял Северо-Запад, а третье – Сибирь. Чаще всего иностранные туристы в этих регионах выбирали Республику Карелию, Мурманскую область, Санкт-Петербург, Иркутскую, Томскую область и Республику Тыва, передает вице-премьер.

Чернышенко напомнил, что президент Владимир Путин поручил сделать для граждан Ирана и Китая безвизовые групповые поездки. Для 52 государств будут доступны электронные визы. Нововведения позволят сделать визовый режим более доступным для поездок в Россию из других стран.

В начале октября в исследовании консалтинговой компании CORE.XP на основе статистики погранслужбы ФСБ сообщалось, что поток иностранных туристов в Россию по итогам первого полугодия 2024 г. составил 585 000 человек, что почти втрое превышает показатель того же периода 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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