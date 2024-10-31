Росавиация продлила ограничения на полеты над Израилем, Ираном и Ираком
Росавиация продлила действие NOTAM (NOtice To Air Missions – извещение летному составу). Оно рекомендовало российским авиакомпаниям выполнять полеты в Израиль, Ирак и Иран и через эти страны только с 9:00 до 19:00 мск.
1 октября Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак. В сообщении также требовалось дождаться особого распоряжения. Ведомство опубликовало его на фоне ракетных ударов Ирана по Израилю вечером 1 октября.
23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Группировка в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.