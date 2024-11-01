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Правнучка летчика Чкалова заочно арестована за призывы к терроризму

Ведомости

Измайловский суд Москвы заочно заключил под стражу Дарью Богданову (считается в России иноагентом), правнучку летчика Валерия Чкалова, по делу о призыве к терроризму, следует из картотеки суда.

«Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ). Удовлетворено», – говорится в картотеке.

31 октября Росфинмониторинг внес Богданову в перечень экстремистов и террористов. 12 июля Минюст включил ее в реестр иноагентов. В апреле в отношении Богдановой возбудили уголовное дело о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК). По версии следствия, девушка опубликовала несколько постов в соцсетях, в которых негативно отзывалась о российской армии. Также внимание правоохранителей привлекло интервью Богдановой журналисту Олегу Кашину (считается в России иноагентом).

Богданова – правнучка Чкалова по линии младшей дочери Ольги. Интервью с Кашиным вышло на YouТube в январе. Собеседники обсуждали в том числе спонсирование вооруженных сил Украины. 13 мая МВД России объявило девушку в розыск. 19 июля Кашин также был объявлен в розыск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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