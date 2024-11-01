Правнучка летчика Чкалова заочно арестована за призывы к терроризму
Измайловский суд Москвы заочно заключил под стражу Дарью Богданову
«Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ). Удовлетворено», – говорится в картотеке.
31 октября Росфинмониторинг внес Богданову в перечень экстремистов и террористов. 12 июля Минюст включил ее в реестр иноагентов. В апреле в отношении Богдановой возбудили уголовное дело о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК). По версии следствия, девушка опубликовала несколько постов в соцсетях, в которых негативно отзывалась о российской армии. Также внимание правоохранителей привлекло интервью Богдановой журналисту Олегу Кашину
Богданова – правнучка Чкалова по линии младшей дочери Ольги. Интервью с Кашиным вышло на YouТube в январе. Собеседники обсуждали в том числе спонсирование вооруженных сил Украины. 13 мая МВД России объявило девушку в розыск. 19 июля Кашин также был объявлен в розыск.