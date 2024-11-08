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ВОЗ: ежегодно более 1 млрд детей в мире становятся жертвами насилия

Ведомости

Более половины детей в мире каждый год сталкиваются с насилием в разных формах. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По оценкам организации, около 1 млрд детей подвергаются насилию, включая жестокое обращение, травлю, нанесение физических и психологических травм и др. Каждая пятая девочка и каждый седьмой мальчик сталкиваются с сексуальным насилием. Насилие в отношении несовершеннолетних часто имеет скрытый характер и не регистрируется. Менее половины пострадавших детей сообщают об этом и менее 10% получают помощь.

«Такое насилие не только представляет собой грубое нарушение прав детей, но и повышает риск возникновения краткосрочных и долгосрочных проблем со здоровьем. Для некоторых детей оно заканчивается смертью или тяжелой травмой», – говорится в сообщении.

По данным организации, каждые 13 минут один несовершеннолетний становится жертвой убийства. У других детей перенесенное насилие порождает пожизненные последствия, в том числе тревожные расстройства и депрессию, опасное поведение, курение и злоупотребление психоактивными веществами, снижение успеваемости. Подчеркивается, что достижение целей в области устойчивого развития невозможно без сокращения масштабов насилия, с которым ежегодно сталкиваются несовершеннолетние.

21 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство об усилении мер защиты от семейного насилия. В статьи 59-2 Кодекса об административной ответственности и 126-1 Уголовного кодекса страны будет включена норма, согласно которой за совершение бытового насилия в отношении ребенка будет назначена ответственность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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