ВОЗ: ежегодно более 1 млрд детей в мире становятся жертвами насилия
Более половины детей в мире каждый год сталкиваются с насилием в разных формах. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По оценкам организации, около 1 млрд детей подвергаются насилию, включая жестокое обращение, травлю, нанесение физических и психологических травм и др. Каждая пятая девочка и каждый седьмой мальчик сталкиваются с сексуальным насилием. Насилие в отношении несовершеннолетних часто имеет скрытый характер и не регистрируется. Менее половины пострадавших детей сообщают об этом и менее 10% получают помощь.
«Такое насилие не только представляет собой грубое нарушение прав детей, но и повышает риск возникновения краткосрочных и долгосрочных проблем со здоровьем. Для некоторых детей оно заканчивается смертью или тяжелой травмой», – говорится в сообщении.
По данным организации, каждые 13 минут один несовершеннолетний становится жертвой убийства. У других детей перенесенное насилие порождает пожизненные последствия, в том числе тревожные расстройства и депрессию, опасное поведение, курение и злоупотребление психоактивными веществами, снижение успеваемости. Подчеркивается, что достижение целей в области устойчивого развития невозможно без сокращения масштабов насилия, с которым ежегодно сталкиваются несовершеннолетние.
21 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство об усилении мер защиты от семейного насилия. В статьи 59-2 Кодекса об административной ответственности и 126-1 Уголовного кодекса страны будет включена норма, согласно которой за совершение бытового насилия в отношении ребенка будет назначена ответственность.