ВОЗ: ежегодно более 1 млрд детей в мире становятся жертвами насилия

По оценкам организации, около 1 млрд детей подвергаются насилию, включая жестокое обращение, травлю, нанесение физических и психологических травм и др. Каждая пятая девочка и каждый седьмой мальчик сталкиваются с сексуальным насилием. Насилие в отношении несовершеннолетних часто имеет скрытый характер и не регистрируется. Менее половины пострадавших детей сообщают об этом и менее 10% получают помощь.