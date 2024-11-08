Апелляцию на приговор Беркович и Петрийчук рассмотрят 16 декабря
Апелляционный военный суд назначил на 16 декабря рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по делу об оправдании терроризма режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
Судебное заседание назначено на 10:00 мск.
Беркович и Петрийчук были задержаны в мае 2023 г. Их обвинили по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и его пропаганда, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).
Поводом для возбуждения дела стала театральная постановка «Финист Ясный Сокол», которая основана на историях новообращенных мусульманок. Следователи усмотрели в постановке публичное оправдание терроризма, якобы авторы намеренно сформировали в произведении романтический образ террориста, чтобы он стал интереснее и привлекательнее для женской аудитории. При этом в 2022 г. постановка получила премию «Золотая маска» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам», а также грант от Минкультуры России в размере 250 000 руб.
8 июля Второй западный окружной военный суд приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам лишения свободы и запретил им в течение трех лет после отбытия наказания вести деятельность в интернете. 15 июля адвокат Сергей Бадамшин сообщил о подаче апелляционной жалобы на приговор режиссеру и драматургу.