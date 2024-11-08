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Апелляцию на приговор Беркович и Петрийчук рассмотрят 16 декабря

Ведомости

Апелляционный военный суд назначил на 16 декабря рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по делу об оправдании терроризма режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Судебное заседание назначено на 10:00 мск.

Беркович и Петрийчук были задержаны в мае 2023 г. Их обвинили по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и его пропаганда, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

Поводом для возбуждения дела стала театральная постановка «Финист Ясный Сокол», которая основана на историях новообращенных мусульманок. Следователи усмотрели в постановке публичное оправдание терроризма, якобы авторы намеренно сформировали в произведении романтический образ террориста, чтобы он стал интереснее и привлекательнее для женской аудитории. При этом в 2022 г. постановка получила премию «Золотая маска» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам», а также грант от Минкультуры России в размере 250 000 руб.

8 июля Второй западный окружной военный суд приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам лишения свободы и запретил им в течение трех лет после отбытия наказания вести деятельность в интернете. 15 июля адвокат Сергей Бадамшин сообщил о подаче апелляционной жалобы на приговор режиссеру и драматургу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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