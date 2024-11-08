Апелляцию на приговор Беркович и Петрийчук рассмотрят 16 декабря

Поводом для возбуждения дела стала театральная постановка «Финист Ясный Сокол», которая основана на историях новообращенных мусульманок. Следователи усмотрели в постановке публичное оправдание терроризма, якобы авторы намеренно сформировали в произведении романтический образ террориста, чтобы он стал интереснее и привлекательнее для женской аудитории. При этом в 2022 г. постановка получила премию «Золотая маска» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам», а также грант от Минкультуры России в размере 250 000 руб.