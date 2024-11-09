Роскомнадзор зафиксировал утечку 600 млн записей о россиянах с начала года
С начала 2024 г. в интернет утекло более 600 млн записей о персональных данных россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Всего за девять месяцев года ведомство обнаружило 110 фактов распространения в сети баз данных с записями о гражданах РФ. Только за октябрь в сеть утекли более 9,7 млн таких данных.
По данным на 18 февраля Роскомнадзор сообщал о выявлении 19 случаев утечек персональных данных россиян объемом более 510 млн записей. Заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер подчеркивал, что 500 млн оказались в сети в результате одного инцидента. Замглавы ведомства сравнил 2022 и 2023 гг., отметив, что число случаев компрометации персональных данных россиян увеличилось. При этом объем самих утечек уменьшился. Роскомнадзор ведет расследование таких инцидентов.
За 2023 г. ведомство зафиксировало 168 утечек персональных данных, в результате которых в открытый доступ попало более 300 млн записей. Суды рассмотрели 87 составленных Роскомнадзором протоколов по факту утечек и назначили штрафы на общую сумму более 4,6 млн руб.