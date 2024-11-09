Роскомнадзор зафиксировал утечку 600 млн записей о россиянах с начала года

По данным на 18 февраля Роскомнадзор сообщал о выявлении 19 случаев утечек персональных данных россиян объемом более 510 млн записей. Заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер подчеркивал, что 500 млн оказались в сети в результате одного инцидента. Замглавы ведомства сравнил 2022 и 2023 гг., отметив, что число случаев компрометации персональных данных россиян увеличилось. При этом объем самих утечек уменьшился. Роскомнадзор ведет расследование таких инцидентов.