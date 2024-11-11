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Правительство поддержало законопроект о штрафе за прием ставок от детей

Ведомости

Правительство России поддержало законопроект, согласно которому предлагается ввести штрафы за прием ставок от несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Предполагаемые штрафы могут доходить до 1 млн руб. Меры также распространяются на должников по алиментам и недееспособных. Кабмин поддержал законопроект при условии доработки до внесения в Госдуму.

В начале октября депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о недопущении азартных игр под видом работы букмекерских контор и тотализаторов. Документ предлагает обязать организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе при приеме ставок обеспечить игрокам возможность наблюдать развитие и исход события, от которого зависит результат пари. Для этого организации должны разместить на своем сайте онлайн-трансляцию события.

По мнению авторов инициативы, игроки оказываются в неравном положении по отношению к организатору азартной игры, когда у них нет возможности наблюдать за развитием и ходом события. Такая мера позволит участникам принимать более взвешенные решения, говорится в пояснительной записке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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