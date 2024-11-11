Правительство поддержало законопроект о штрафе за прием ставок от детей
Правительство России поддержало законопроект, согласно которому предлагается ввести штрафы за прием ставок от несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Предполагаемые штрафы могут доходить до 1 млн руб. Меры также распространяются на должников по алиментам и недееспособных. Кабмин поддержал законопроект при условии доработки до внесения в Госдуму.
В начале октября депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о недопущении азартных игр под видом работы букмекерских контор и тотализаторов. Документ предлагает обязать организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе при приеме ставок обеспечить игрокам возможность наблюдать развитие и исход события, от которого зависит результат пари. Для этого организации должны разместить на своем сайте онлайн-трансляцию события.
По мнению авторов инициативы, игроки оказываются в неравном положении по отношению к организатору азартной игры, когда у них нет возможности наблюдать за развитием и ходом события. Такая мера позволит участникам принимать более взвешенные решения, говорится в пояснительной записке.