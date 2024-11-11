Журналист ARD Зеппельт отказался от своих слов про Усманова и FIE

ARD опубликовал две статьи и видеорепортаж в августе 2024 г. Зеппельт в материалах с Олимпийских игр в Париже обратил внимание на эпизод с грузинским спортсменом Сандро Базадзе, проигравшим поединок в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже, как он сам утверждал, из-за нечестного судейства. Позднее президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе отозвал это утверждение как эмоциональное и принес официальные извинения FIE.