Журналист ARD Зеппельт отказался от своих слов про Усманова и FIE
Немецкий спортивный журналист Хайо Зеппельт отказался от обвинений в адрес Алишера Усманова, сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена. Журналист подписал заявление о прекращении противоправных действий.
«Этим документом Зеппельт подтвердил отказ от распространения ложных заявлений, сделанных в его авторском репортаже на германском телеканале ARD в августе 2024 г., и выразил готовность нести ответственность в случае нарушения своих обязательств», – говорится в заявлении.
В октябре суд Гамбурга наложил судебный запрет на утверждения немецкого телеканала ARD, обвинившего Усманова в создании системы «подкупа судей» в Международной федерации фехтования (FIE). Телеканал не стал подавать апелляцию на решение суда.
ARD опубликовал две статьи и видеорепортаж в августе 2024 г. Зеппельт в материалах с Олимпийских игр в Париже обратил внимание на эпизод с грузинским спортсменом Сандро Базадзе, проигравшим поединок в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже, как он сам утверждал, из-за нечестного судейства. Позднее президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе отозвал это утверждение как эмоциональное и принес официальные извинения FIE.
Утверждения ARD о подкупе судей были официально опровергнуты руководством FIE. Исполняющий обязанности президента организации Эммануэль Катсиадакис заявил, что основным источником информации в репортаже был бывший судья, «не прошедший квалификацию в 2023 г. и исключенный из судейского списка коллегией судей». Катсиадакис исключил манипуляции со стороны судейства, подчеркнув, что судьи назначаются на соревнования компьютером за полчаса до поединка.