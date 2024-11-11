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Росавиация обновила список рекомендаций для летающих в Израиль авиакомпаний

Ведомости

Росавиация обновила список рекомендаций по выполнению полетов в Израиль для российских авиакомпаний. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Рейсы в Израиль будут запрещены в период с 01:00 до 07:00 мск. Такое решение было принято в связи с ситуацией в Ближневосточном регионе.

В остальное время российским авиакомпаниям рекомендуется принимать решение о полетах на основе руководства ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских самолетов над зонами конфликтов и вблизи них.

Рекомендации начинают действовать с 18:00 мск 11 ноября и введены сроком на один месяц.

Росавиация продолжает мониторинг ситуации с полетами российских гражданских самолетов на Ближний Восток.

31 октября ведомство продлило ограничения на полеты над Израилем, Ираном и Ираком до 24 ноября.

23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Группировка в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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