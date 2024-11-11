Росавиация обновила список рекомендаций для летающих в Израиль авиакомпаний
Росавиация обновила список рекомендаций по выполнению полетов в Израиль для российских авиакомпаний. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Рейсы в Израиль будут запрещены в период с 01:00 до 07:00 мск. Такое решение было принято в связи с ситуацией в Ближневосточном регионе.
В остальное время российским авиакомпаниям рекомендуется принимать решение о полетах на основе руководства ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских самолетов над зонами конфликтов и вблизи них.
Рекомендации начинают действовать с 18:00 мск 11 ноября и введены сроком на один месяц.
Росавиация продолжает мониторинг ситуации с полетами российских гражданских самолетов на Ближний Восток.
23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Группировка в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.