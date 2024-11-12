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Госдума приняла законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри

Депутаты также проголосовали за штрафы до 5 млн рублей для сторонников за публичное распространение
Ведомости

Депутаты Государственной думы приняли законопроект о запрете пропаганды отказа от деторождения (чайлдфри) во втором и третьем чтениях. «За» проголосовали 403 парламентария.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что для защиты россиян от пропаганды отказа от деторождения необходимо ограничить распространение соответствующего контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Для этого планируется внести дополнения в шесть действующих законов, предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), смены пола.

Еще одна принятая во втором и третьем чтениях инициатива предусматривает введение в ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ответственности для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. За пропаганду чайлдфри предлагаются следующие штрафы: до 400 000 руб. – для физических лиц, до 800 000 руб. – для должностных лиц и до 5 млн руб. – для юридических лиц.

17 октября депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о введении штрафов за пропаганду чайлдфри. В поддержку инициативы высказались 388 депутатов из 450, голосовавших против и воздержавшихся не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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