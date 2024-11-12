Госдума приняла законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри

Еще одна принятая во втором и третьем чтениях инициатива предусматривает введение в ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ответственности для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. За пропаганду чайлдфри предлагаются следующие штрафы: до 400 000 руб. – для физических лиц, до 800 000 руб. – для должностных лиц и до 5 млн руб. – для юридических лиц.