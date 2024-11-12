Госдума приняла законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри

Госдума приняла законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфриДепутаты также проголосовали за штрафы до 5 млн рублей для сторонников за публичное распространение
Депутаты Государственной думы приняли законопроект о запрете пропаганды отказа от деторождения (чайлдфри) во втором и третьем чтениях. «За» проголосовали 403 парламентария.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что для защиты россиян от пропаганды отказа от деторождения необходимо ограничить распространение соответствующего контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Для этого планируется внести дополнения в шесть действующих законов, предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ
Еще одна принятая во втором и третьем чтениях инициатива предусматривает введение в ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ответственности для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. За пропаганду чайлдфри предлагаются следующие штрафы: до 400 000 руб. – для физических лиц, до 800 000 руб. – для должностных лиц и до 5 млн руб. – для юридических лиц.
17 октября депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о введении штрафов за пропаганду чайлдфри. В поддержку инициативы высказались 388 депутатов из 450, голосовавших против и воздержавшихся не было.