Глава МВД и председатель СГБ Абхазии вышли на переговоры с протестующими
Глава МВД Абхазии Роберт Киут и председатель Службы госбезопасности (СГБ) Дмитрий Кучуберия вышли на переговоры с протестующими в Сухуми. Об этом сообщает местное информационное агентство «Апсныпресс».
Кроме того, к протестующим вышел начальник Государственной службы охраны Абхазии Дмитрий Дбар. Все они пообещали передать требования главе государства Аслану Бжании.
У здания парламента Абхазии 15 ноября началась акция протеста. Вышедшие на улицы люди требуют, чтобы депутаты провели заседание сессии и проголосовали против ратификации российско-абхазского соглашения об инвестиционной деятельности. По данным «Апсныпресс», протестующие пытались протаранить ворота машиной «Урал». Возле парламента возникают стычки с силовиками.
До этого депутаты парламента перенесли запланированное на 15 ноября рассмотрение вопроса ратификации инвестсоглашения. За отмену сессии и перенос обсуждения вопроса о ратификации проголосовали 13 депутатов, четверо были против и еще трое воздержались. Спикер парламента Лаша Ашуба отметил, что не все депутаты были готовы работать в напряженной обстановке, некоторые «отказываются работать в таких условиях».