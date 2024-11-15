Глава МВД и председатель СГБ Абхазии вышли на переговоры с протестующими

До этого депутаты парламента перенесли запланированное на 15 ноября рассмотрение вопроса ратификации инвестсоглашения. За отмену сессии и перенос обсуждения вопроса о ратификации проголосовали 13 депутатов, четверо были против и еще трое воздержались. Спикер парламента Лаша Ашуба отметил, что не все депутаты были готовы работать в напряженной обстановке, некоторые «отказываются работать в таких условиях».