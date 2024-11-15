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Глава МВД и председатель СГБ Абхазии вышли на переговоры с протестующими

Ведомости

Глава МВД Абхазии Роберт Киут и председатель Службы госбезопасности (СГБ) Дмитрий Кучуберия вышли на переговоры с протестующими в Сухуми. Об этом сообщает местное информационное агентство «Апсныпресс».

Кроме того, к протестующим вышел начальник Государственной службы охраны Абхазии Дмитрий Дбар. Все они пообещали передать требования главе государства Аслану Бжании.

У здания парламента Абхазии 15 ноября началась акция протеста. Вышедшие на улицы люди требуют, чтобы депутаты провели заседание сессии и проголосовали против ратификации российско-абхазского соглашения об инвестиционной деятельности. По данным «Апсныпресс», протестующие пытались протаранить ворота машиной «Урал». Возле парламента возникают стычки с силовиками.

До этого депутаты парламента перенесли запланированное на 15 ноября рассмотрение вопроса ратификации инвестсоглашения. За отмену сессии и перенос обсуждения вопроса о ратификации проголосовали 13 депутатов, четверо были против и еще трое воздержались. Спикер парламента Лаша Ашуба отметил, что не все депутаты были готовы работать в напряженной обстановке, некоторые «отказываются работать в таких условиях».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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