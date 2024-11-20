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ВЦИОМ: 79% россиян ощущают себя в разной степени счастливыми

Ведомости

Восемь из 10 россиян ощущают себя в той или иной степени счастливыми (79%), следует из октябрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В нем приняли участие 1600 совершеннолетних россиян, метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке.

Чуть выше уровень счастья зафиксирован в начале 2024 г. (январь – март, 83-84%) и в первый месяц лета (июнь – 83%). В августе суммарный показатель опустился до 78%. По результатам проведенного опроса, определенно счастливыми могут назвать себя 31% (-6 процентных пунктов к октябрю прошлого года), почти каждый второй респондент скорее счастлив (48%).

Индекс счастья, рассчитанный как разность суммы положительных и отрицательных ответов, в текущем октябрьском замере составил 62 пункта из максимально возможных 100. Показатель на 3 п. меньше по сравнению с октябрем 2023 г. Максимальное значение индекса с января этого года было зафиксировано в феврале и июне (71 п.).

За последний год россияне почти в равной степени видели в своем окружении счастливых и несчастливых людей. В октябре 2023 г. такой «баланс» отмечали 46%, в марте 2024 г. – 42%, а в октябре этого года – 47%. Более трети опрошенных (37%) заявили, что их окружают преимущественно счастливые люди, а каждый девятый (11%) говорит о своем окружении как о несчастливом.

По данным ВЦИОМ, россияне были счастливы и в пандемию (2020 г. – 81-84%), и на протяжении непростого для страны 2022 г. (февраль – декабрь – 80-84%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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