ВЦИОМ: 79% россиян ощущают себя в разной степени счастливыми
Восемь из 10 россиян ощущают себя в той или иной степени счастливыми (79%), следует из октябрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В нем приняли участие 1600 совершеннолетних россиян, метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке.
Чуть выше уровень счастья зафиксирован в начале 2024 г. (январь – март, 83-84%) и в первый месяц лета (июнь – 83%). В августе суммарный показатель опустился до 78%. По результатам проведенного опроса, определенно счастливыми могут назвать себя 31% (-6 процентных пунктов к октябрю прошлого года), почти каждый второй респондент скорее счастлив (48%).
Индекс счастья, рассчитанный как разность суммы положительных и отрицательных ответов, в текущем октябрьском замере составил 62 пункта из максимально возможных 100. Показатель на 3 п. меньше по сравнению с октябрем 2023 г. Максимальное значение индекса с января этого года было зафиксировано в феврале и июне (71 п.).
За последний год россияне почти в равной степени видели в своем окружении счастливых и несчастливых людей. В октябре 2023 г. такой «баланс» отмечали 46%, в марте 2024 г. – 42%, а в октябре этого года – 47%. Более трети опрошенных (37%) заявили, что их окружают преимущественно счастливые люди, а каждый девятый (11%) говорит о своем окружении как о несчастливом.
По данным ВЦИОМ, россияне были счастливы и в пандемию (2020 г. – 81-84%), и на протяжении непростого для страны 2022 г. (февраль – декабрь – 80-84%).