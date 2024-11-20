ВЦИОМ: 79% россиян ощущают себя в разной степени счастливыми

За последний год россияне почти в равной степени видели в своем окружении счастливых и несчастливых людей. В октябре 2023 г. такой «баланс» отмечали 46%, в марте 2024 г. – 42%, а в октябре этого года – 47%. Более трети опрошенных (37%) заявили, что их окружают преимущественно счастливые люди, а каждый девятый (11%) говорит о своем окружении как о несчастливом.