Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Суд в КНР приговорил к казни экс-председателя совета директоров Bank of China

Ведомости

Бывший партсекретарь и председатель совета директоров Bank of China Лю Ляньгэ приговорен к смертной казни в Китае из-за взяток и незаконной выдачи кредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Верховную прокуратуру КНР.

По данным китайского ведомства, Лю Ляньгэ получил взятки на сумму около 121 млн юаней, что эквивалентно $16,8 млн. Отсрочка в исполнении приговора составляет два года. Если за это время экс-менеджер Bank of China не совершит других преступлений, приговор будет заменен на пожизненное заключение.

26 октября Центральная комиссия Компартии Китая (КПК) по проверке дисциплины сообщала, что в рамках масштабной кампании по борьбе с коррупцией в КНР с начала года к ответственности были привлечены 589 000 человек. С января по сентябрь в надзорные органы в Китае поступило 2,7 млн отчетов о противоправной деятельности чиновников, включая 756 000 жалоб. В прокуратуру для дальнейшего расследования передано 2972 дела. Дела о взяточничестве возбудили против 19 000 человек.

20 мая «Ведомости» писали, что министр сельского хозяйства и сельских дел КНР Тан Жэньцзянь стал фигурантом расследования по подозрению «в серьезном нарушении партийной дисциплины и закона». Такая формулировка обычно в Китае применяется при наличии подозрений в коррупционных преступлениях. 

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных