Суд в КНР приговорил к казни экс-председателя совета директоров Bank of China

26 октября Центральная комиссия Компартии Китая (КПК) по проверке дисциплины сообщала, что в рамках масштабной кампании по борьбе с коррупцией в КНР с начала года к ответственности были привлечены 589 000 человек. С января по сентябрь в надзорные органы в Китае поступило 2,7 млн отчетов о противоправной деятельности чиновников, включая 756 000 жалоб. В прокуратуру для дальнейшего расследования передано 2972 дела. Дела о взяточничестве возбудили против 19 000 человек.