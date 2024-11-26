Суд в КНР приговорил к казни экс-председателя совета директоров Bank of China
Бывший партсекретарь и председатель совета директоров Bank of China Лю Ляньгэ приговорен к смертной казни в Китае из-за взяток и незаконной выдачи кредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Верховную прокуратуру КНР.
По данным китайского ведомства, Лю Ляньгэ получил взятки на сумму около 121 млн юаней, что эквивалентно $16,8 млн. Отсрочка в исполнении приговора составляет два года. Если за это время экс-менеджер Bank of China не совершит других преступлений, приговор будет заменен на пожизненное заключение.
26 октября Центральная комиссия Компартии Китая (КПК) по проверке дисциплины сообщала, что в рамках масштабной кампании по борьбе с коррупцией в КНР с начала года к ответственности были привлечены 589 000 человек. С января по сентябрь в надзорные органы в Китае поступило 2,7 млн отчетов о противоправной деятельности чиновников, включая 756 000 жалоб. В прокуратуру для дальнейшего расследования передано 2972 дела. Дела о взяточничестве возбудили против 19 000 человек.
20 мая «Ведомости» писали, что министр сельского хозяйства и сельских дел КНР Тан Жэньцзянь стал фигурантом расследования по подозрению «в серьезном нарушении партийной дисциплины и закона». Такая формулировка обычно в Китае применяется при наличии подозрений в коррупционных преступлениях.