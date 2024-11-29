В бюджет России поступило 100 млрд рублей от налогов мигрантов
За десять месяцев 2024 г. поступления в российский бюджет от налогов мигрантов увеличились на 15% и составили 100 млрд руб. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Кроме того, количество уведомлений работодателей о трудовых договорах с мигрантами увеличилось на 40% и составило 2,5 млн. Число уже оформленных договоров на настоящий момент составляет 2 млн.
По ее словам, новые меры в отношении мигрантов не коснулись лиц, которые работали по закону. Реализация мер прошла в рамках правового урегулирования положения трудовых мигрантов. Они затронули правовые, организационные и материально-технические сферы работы с иностранными гражданами, пояснила Волк.
26 ноября депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» 26 ноября внесли в Госдуму пакет законопроектов, регулирующих миграционную политику.
Законопроект предлагает ужесточить правила организованного набора иностранной рабочей силы. Иностранные неквалифицированные работники не смогут получить вид на жительство или гражданство РФ, также планируется запретить въезд членов их семей и близких родственников. Продолжительность пребывания иностранного работника будет ограничена сроком его трудового договора.
28 ноября начальник управления международных связей Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Ксения Габдрахманова сообщала, что свыше 58% детей мигрантов успешно прошли диагностику на знание русского языка, проводившуюся в октябре в школах России.