Более 58% детей мигрантов показали хорошее знание русского языка
Согласно результатам тестирования, более 23% детей мигрантов испытывают трудности в обучении, а почти 18% продемонстрировали слабое знание русского языка или его отсутствие.
Исследование проводилось в рамках мониторинга интеграции несовершеннолетних иностранных граждан в общеобразовательную систему России. Габдрахманова сообщила, что целью инициативы является изучение текущего состояния образовательного процесса для детей мигрантов в стране, включая языковую диагностику и адаптационные программы. Инициатором мониторинга выступило Министерство просвещения. Согласно данным исследования, на начало 2024/2025 учебного года языковую диагностику прошли 154 800 детей-иностранцев (74,4% от общего числа детей мигрантов, обучающихся в российских образовательных организациях всех уровней).
26 ноября министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в течение двух – трех лет в России могут быть созданы центры по изучению русского языка для детей мигрантов. За день до этого, 25 ноября, в Госдуму был внесен законопроект о запрете принимать в школу детей мигрантов, не владеющих русским языком.
В середине августа «Ведомости» со ссылкой на результаты социологического исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС писали, что почти 53% учителей сообщили о проблемах с владением русским языком у детей мигрантов, а также отметили трудности с освоением общеобразовательных предметов. Участие в исследовании приняли участие 2064 педагога школ, расположенных в региональных столицах, городских и сельских поселениях Новгородской, Челябинской и Ярославской областей.