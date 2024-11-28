Более 58% детей мигрантов показали хорошее знание русского языка

26 ноября министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в течение двух – трех лет в России могут быть созданы центры по изучению русского языка для детей мигрантов. За день до этого, 25 ноября, в Госдуму был внесен законопроект о запрете принимать в школу детей мигрантов, не владеющих русским языком.