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Более 58% детей мигрантов показали хорошее знание русского языка

Ведомости

Свыше 58% детей мигрантов успешно прошли диагностику на знание русского языка, проводившуюся в октябре в школах России, пишет РБК со ссылкой на начальника управления международных связей Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Ксению Габдрахманову.

Согласно результатам тестирования, более 23% детей мигрантов испытывают трудности в обучении, а почти 18% продемонстрировали слабое знание русского языка или его отсутствие.

Исследование проводилось в рамках мониторинга интеграции несовершеннолетних иностранных граждан в общеобразовательную систему России. Габдрахманова сообщила, что целью инициативы является изучение текущего состояния образовательного процесса для детей мигрантов в стране, включая языковую диагностику и адаптационные программы. Инициатором мониторинга выступило Министерство просвещения. Согласно данным исследования, на начало 2024/2025 учебного года языковую диагностику прошли 154 800 детей-иностранцев (74,4% от общего числа детей мигрантов, обучающихся в российских образовательных организациях всех уровней).

26 ноября министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в течение двух – трех лет в России могут быть созданы центры по изучению русского языка для детей мигрантов. За день до этого, 25 ноября, в Госдуму был внесен законопроект о запрете принимать в школу детей мигрантов, не владеющих русским языком.

В середине августа «Ведомости» со ссылкой на результаты социологического исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС писали, что почти 53% учителей сообщили о проблемах с владением русским языком у детей мигрантов, а также отметили трудности с освоением общеобразовательных предметов. Участие в исследовании приняли участие 2064 педагога школ, расположенных в региональных столицах, городских и сельских поселениях Новгородской, Челябинской и Ярославской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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