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В РФ для детей мигрантов планируют создать центры по изучению русского языка

Ведомости

В течение двух – трех лет в РФ могут быть созданы центры по изучению русского языка, в которых будут учиться дети мигрантов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече со студентами института «Первая академия медиа» Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

«Да, такие центры планируется создать. В какие сроки? Сложно сказать, <…> но этот вопрос сейчас прорабатывается. Может, в течение двух – трех лет. Обязательно, конечно, такие центры помощи в изучении русского языка надо создавать», – сказал Кравцов (цитата по ТАСС).

25 ноября в Госдуму был внесен законопроект о запрете принимать в школу детей мигрантов без знания русского языка. Среди авторов инициативы – спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, председатель комитета по контролю Олег Морозов, а также лидеры фракций – Владимир Васильев от «Единой России», Геннадий Зюганов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Сергей Миронов от «Справедливой России» и Алексей Нечаев от партии «Новые люди». Депутаты планируют рассмотреть документ в первом чтении 10 декабря.

В июне уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рекомендовала правительству законодательно ввести обязательную культурно-языковую подготовку детей, чьи семьи недавно мигрировали в Россию. Это необходимо, поскольку сейчас в стране есть проблема с их адаптацией и обучением, говорится в ежегодном докладе омбудсмена. В частности, Львова-Белова предложила открыть на базе общеобразовательных организаций адаптационные курсы. В докладе отмечается, что подготовка должна быть бесплатной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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