В РФ для детей мигрантов планируют создать центры по изучению русского языка

В июне уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рекомендовала правительству законодательно ввести обязательную культурно-языковую подготовку детей, чьи семьи недавно мигрировали в Россию. Это необходимо, поскольку сейчас в стране есть проблема с их адаптацией и обучением, говорится в ежегодном докладе омбудсмена. В частности, Львова-Белова предложила открыть на базе общеобразовательных организаций адаптационные курсы. В докладе отмечается, что подготовка должна быть бесплатной.