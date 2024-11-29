Посольство РФ в Аргентине связалось с россиянами на неисправном круизном лайнере
Посольство России в Аргентине вышло на связь с пассажирами круизного лайнера SH Diana, который прервал путь в Антарктиду из-за поломки винта, а также с компанией, отвечающей за организацию круиза, сообщило ТАСС со ссылкой на дипмиссию. В посольстве пояснили, что на данный момент дипломаты изучают суть жалоб граждан РФ, некоторые из которых подтвердили, что объявили голодовку.
«Для помощи в урегулировании ситуации подключили наши контакты в провинции Огненная земля, где ожидают прибытия лайнера 1 декабря», – отметили в дипмиссии.
Отмечается, что угрозы безопасности пассажиров нет: бортовые системы работают штатно, ситуация находится под контролем экипажа и береговых служб.
28 ноября The Times сообщала, что пассажиры круизного лайнера SH Diana компании Swan Hellenic объявили голодовку из-за того, что «отпуск всей жизни» был прерван. Всего на борту находятся около 170 пассажиров, около 20 из которых – россияне. По данным газеты, туристы возмущены тем, что компания не компенсировала им полную стоимость прерванного круиза. Swan Hellenic предложила пассажирам возврат 50% стоимости или 65% «кредита на будущий круиз», которым можно будет воспользоваться на протяжении двух лет, а также пообещала бесплатные экскурсии в Ушуайе (Аргентина), куда на данный момент направляется лайнер. По словам гендиректора фирмы Андреа Зито, многие из «явно очень разочарованных пассажиров» приняли инициативу компании, а часть туристов уже перебронировали билеты.