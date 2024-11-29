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Посольство РФ в Аргентине связалось с россиянами на неисправном круизном лайнере

Ведомости

Посольство России в Аргентине вышло на связь с пассажирами круизного лайнера SH Diana, который прервал путь в Антарктиду из-за поломки винта, а также с компанией, отвечающей за организацию круиза, сообщило ТАСС со ссылкой на дипмиссию. В посольстве пояснили, что на данный момент дипломаты изучают суть жалоб граждан РФ, некоторые из которых подтвердили, что объявили голодовку.

«Для помощи в урегулировании ситуации подключили наши контакты в провинции Огненная земля, где ожидают прибытия лайнера 1 декабря», – отметили в дипмиссии.

Отмечается, что угрозы безопасности пассажиров нет: бортовые системы работают штатно, ситуация находится под контролем экипажа и береговых служб.

28 ноября The Times сообщала, что пассажиры круизного лайнера SH Diana компании Swan Hellenic объявили голодовку из-за того, что «отпуск всей жизни» был прерван. Всего на борту находятся около 170 пассажиров, около 20 из которых – россияне. По данным газеты, туристы возмущены тем, что компания не компенсировала им полную стоимость прерванного круиза. Swan Hellenic предложила пассажирам возврат 50% стоимости или 65% «кредита на будущий круиз», которым можно будет воспользоваться на протяжении двух лет, а также пообещала бесплатные экскурсии в Ушуайе (Аргентина), куда на данный момент направляется лайнер. По словам гендиректора фирмы Андреа Зито, многие из «явно очень разочарованных пассажиров» приняли инициативу компании, а часть туристов уже перебронировали билеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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