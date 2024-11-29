Посольство РФ в Аргентине связалось с россиянами на неисправном круизном лайнере

28 ноября The Times сообщала, что пассажиры круизного лайнера SH Diana компании Swan Hellenic объявили голодовку из-за того, что «отпуск всей жизни» был прерван. Всего на борту находятся около 170 пассажиров, около 20 из которых – россияне. По данным газеты, туристы возмущены тем, что компания не компенсировала им полную стоимость прерванного круиза. Swan Hellenic предложила пассажирам возврат 50% стоимости или 65% «кредита на будущий круиз», которым можно будет воспользоваться на протяжении двух лет, а также пообещала бесплатные экскурсии в Ушуайе (Аргентина), куда на данный момент направляется лайнер. По словам гендиректора фирмы Андреа Зито, многие из «явно очень разочарованных пассажиров» приняли инициативу компании, а часть туристов уже перебронировали билеты.