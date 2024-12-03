Путин дал старт программе «Земский тренер» с 2025 года
Президент России Владимир Путин поручил принять меры, направленные на реализацию начиная с 2025 г. программы «Земский тренер». Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ. При реализации программы также необходимо предусмотреть привлечение квалифицированных тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов, инструкторов по спорту, инструкторов по адаптивной физической культуре к работе в сельской местности и малых городах.
С 1 января 2025 г. также должна начаться реализация программы «Земский работник культуры», которая предполагает единовременную выплату в размере 2 млн руб. специалистам в случае их переезда в Дальневосточный федеральный округ. На них также поручено распространить действие программы «Дальневосточная и арктическая ипотека».