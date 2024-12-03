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Путин дал старт программе «Земский тренер» с 2025 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил принять меры, направленные на реализацию начиная с 2025 г. программы «Земский тренер». Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ. При реализации программы также необходимо предусмотреть привлечение квалифицированных тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов, инструкторов по спорту, инструкторов по адаптивной физической культуре к работе в сельской местности и малых городах.

С 1 января 2025 г. также должна начаться реализация программы «Земский работник культуры», которая предполагает единовременную выплату в размере 2 млн руб. специалистам в случае их переезда в Дальневосточный федеральный округ. На них также поручено распространить действие программы «Дальневосточная и арктическая ипотека».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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