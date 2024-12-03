Путин дал старт программе «Земский тренер» с 2025 года

С 1 января 2025 г. также должна начаться реализация программы «Земский работник культуры», которая предполагает единовременную выплату в размере 2 млн руб. специалистам в случае их переезда в Дальневосточный федеральный округ. На них также поручено распространить действие программы «Дальневосточная и арктическая ипотека».