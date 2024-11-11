Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной ипотеке до 2030 года

Кабмину совместно с правительством Хабаровского края также поручено утвердить дорожную карту по осуществлению Китаем проекта по развитию острова Большой Уссурийский и обеспечить его реализацию с 2025 г. В карте должны быть предусмотрены мероприятия по созданию на острове транспортной и приграничной инфраструктуры, включая подъездную автомобильную дорогу, насыпную площадку и пункт пропуска через российско-китайскую государственную границу.