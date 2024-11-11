Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной ипотеке до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин дал задачу правительству сохранить процентную ставку по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» в размере 2% годовых до 2030 г. Это следует из официально опубликованного перечня поручений главы государства по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), которое прошло 5 сентября.
Кроме того, с 1 января 2025 г. должна начаться реализация программы «Земский работник культуры», которая предполагает единовременную выплату в размере 2 млн руб. специалистам в случае их переезда в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). На них также поручено распространить действие программы «Дальневосточная и арктическая ипотека».
Есть в списке поручений и пункт об ускорении разработки и производства воздушных судов для малой авиации, в том числе легкого многоцелевого самолета «Байкал». Его поставки должны начаться не позднее 2026 г.
Путин также поручил создать до 2036 г. сеть вузовских кампусов в Мурманске, Петропавловске-Камчатском, Улан-Удэ и Чите, а также вторую очередь кампуса Дальневосточного федерального университета. Мероприятия должны быть предусмотрены национальным проектом «Кадры».
Кабмину совместно с правительством Хабаровского края также поручено утвердить дорожную карту по осуществлению Китаем проекта по развитию острова Большой Уссурийский и обеспечить его реализацию с 2025 г. В карте должны быть предусмотрены мероприятия по созданию на острове транспортной и приграничной инфраструктуры, включая подъездную автомобильную дорогу, насыпную площадку и пункт пропуска через российско-китайскую государственную границу.
IX Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 г. Главная тема мероприятия в этом году – «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». В рамках ВЭФ состоялось около 100 мероприятий. На полях форума было подписано 292 соглашения, общая сумма которых превысила 5,4 трлн руб., сообщал советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.