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Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной ипотеке до 2030 года

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Президент РФ Владимир Путин дал задачу правительству сохранить процентную ставку по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» в размере 2% годовых до 2030 г. Это следует из официально опубликованного перечня поручений главы государства по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), которое прошло 5 сентября.

Кроме того, с 1 января 2025 г. должна начаться реализация программы «Земский работник культуры», которая предполагает единовременную выплату в размере 2 млн руб. специалистам в случае их переезда в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). На них также поручено распространить действие программы «Дальневосточная и арктическая ипотека».

Есть в списке поручений и пункт об ускорении разработки и производства воздушных судов для малой авиации, в том числе легкого многоцелевого самолета «Байкал». Его поставки должны начаться не позднее 2026 г.

Путин также поручил создать до 2036 г. сеть вузовских кампусов в Мурманске, Петропавловске-Камчатском, Улан-Удэ и Чите, а также вторую очередь кампуса Дальневосточного федерального университета. Мероприятия должны быть предусмотрены национальным проектом «Кадры».

Кабмину совместно с правительством Хабаровского края также поручено утвердить дорожную карту по осуществлению Китаем проекта по развитию острова Большой Уссурийский и обеспечить его реализацию с 2025 г. В карте должны быть предусмотрены мероприятия по созданию на острове транспортной и приграничной инфраструктуры, включая подъездную автомобильную дорогу, насыпную площадку и пункт пропуска через российско-китайскую государственную границу.

IX Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 г. Главная тема мероприятия в этом году – «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». В рамках ВЭФ состоялось около 100 мероприятий. На полях форума было подписано 292 соглашения, общая сумма которых превысила 5,4 трлн руб., сообщал советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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