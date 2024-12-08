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Путин посмертно наградил орденами медиков службы санавиации Кировской области

Ведомости

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Пирогова троих медиков службы санитарной авиации Кировской области. Указ 8 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

26 октября в Даровском районе Кировской области санитарный вертолет Ми-2 компании «Вяткаавиа» потерпел катастрофу. На борту воздушного судна находились пилот и три медика. Все они погибли.

В соответствии с документом, посмертно награждены медсестра кировской станции скорой медицинской помощи Татьяна Гмызина, врач станции Александр Гыска и медбрат станции Сергей Широких за «высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях».

В ноябре Росавиация сообщила об аннулировании сертификата эксплуатанта кировской компании «Вяткаавиа». Ранее Ространснадзор завершил проверку деятельности авиакомпании «Вяткаавиа». В ходе проверки специалисты службы обнаружили ряд нарушений со стороны сотрудников, которые теперь уже не работают в авиакомпании, в части обеспечения безопасности полетов.

22 октября Национальная служба санитарной авиации (НССА) сообщила, что вертолет санавиации совершил жесткую посадку в лесу Нижегородской области. Предварительно, это произошло из-за проблем технического характера. На борту находились экипаж с пациентом, они не пострадали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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