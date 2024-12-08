Путин посмертно наградил орденами медиков службы санавиации Кировской области
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Пирогова троих медиков службы санитарной авиации Кировской области. Указ 8 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
26 октября в Даровском районе Кировской области санитарный вертолет Ми-2 компании «Вяткаавиа» потерпел катастрофу. На борту воздушного судна находились пилот и три медика. Все они погибли.
В соответствии с документом, посмертно награждены медсестра кировской станции скорой медицинской помощи Татьяна Гмызина, врач станции Александр Гыска и медбрат станции Сергей Широких за «высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях».
В ноябре Росавиация сообщила об аннулировании сертификата эксплуатанта кировской компании «Вяткаавиа». Ранее Ространснадзор завершил проверку деятельности авиакомпании «Вяткаавиа». В ходе проверки специалисты службы обнаружили ряд нарушений со стороны сотрудников, которые теперь уже не работают в авиакомпании, в части обеспечения безопасности полетов.
22 октября Национальная служба санитарной авиации (НССА) сообщила, что вертолет санавиации совершил жесткую посадку в лесу Нижегородской области. Предварительно, это произошло из-за проблем технического характера. На борту находились экипаж с пациентом, они не пострадали.