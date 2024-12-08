Путин посмертно наградил орденами медиков службы санавиации Кировской области

В ноябре Росавиация сообщила об аннулировании сертификата эксплуатанта кировской компании «Вяткаавиа». Ранее Ространснадзор завершил проверку деятельности авиакомпании «Вяткаавиа». В ходе проверки специалисты службы обнаружили ряд нарушений со стороны сотрудников, которые теперь уже не работают в авиакомпании, в части обеспечения безопасности полетов.