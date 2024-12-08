На месте протестов у парламента в Тбилиси установили елку
У здания парламента в Тбилиси под утро 8 декабря началась установка новогодней елки, на этом месте последние дни проходили протесты, передают News Georgia и «РИА Новости».
«Пока непонятно, как акции протеста будут сочетаться с новогодним уголком у здания парламента. Малейшее повреждение елки будет поводом для заявлений властей о том, что протестующие лишают детей праздника», – передает News Georgia.
По данным «РИА Новости», высота дерева примерно равна высоте всего здания, а основание занимает практически всю площадку, где каждый день проходят митинги оппозиции.
Правоохранители не позволяют представителям СМИ, поддержавших протесты, собраться перед законодательным органом, сообщает телеканал Mtavari. По данным полиции, протестующие препятствуют установке елки. Телеканал сообщил, что незадолго до этого журналисты повесили на железную конструкцию елки фотографии людей, пострадавших во время акций протеста.
8 декабря премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что до конца года будет введен закон, который запретит скрывать лица во время митингов. Акции протеста в Грузии начались в конце ноября, когда власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. До этого массовые митинги прошли на фоне результатов парламентских выборов, которые не признала оппозиция.