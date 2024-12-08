На месте протестов у парламента в Тбилиси установили елку

8 декабря премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что до конца года будет введен закон, который запретит скрывать лица во время митингов. Акции протеста в Грузии начались в конце ноября, когда власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. До этого массовые митинги прошли на фоне результатов парламентских выборов, которые не признала оппозиция.