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Бастрыкин: шестеро офицеров похитили 240 млн рублей на имитации ранений

Ведомости

Шесть офицеров организовали имитацию ранений 45 военных, похитив более 240 млн руб. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

«Шесть офицеров, в том числе из органов военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военнослужащих, похитив таким образом более 240 млн руб.», – рассказал глава СК.

Бастрыкин добавил, что сейчас соучастники привлекаются к уголовной ответственности. Руководитель ведомства также рассказал, что уголовное дело завели против военного медика, который вживлял осколки боеприпасов для имитации ранений для последующих выплат.

13 ноября правительство России утвердило размеры единовременных выплат участникам спецоперации при получении ранения в зависимости от степени его тяжести. Военнослужащим, получившим тяжелые увечья, будут выплачивать по 3 млн руб., легкие ранения – по 1 млн руб., иные легкие травмы – по 100 000 руб.

5 ноября министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что президент РФ Владимир Путин поручил детально разобраться с вопросом соцподдержки участников спецоперации, получивших тяжелые ранения, – особенно тех, кто перенес ампутацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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