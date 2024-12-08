Бастрыкин: шестеро офицеров похитили 240 млн рублей на имитации ранений
Шесть офицеров организовали имитацию ранений 45 военных, похитив более 240 млн руб. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».
«Шесть офицеров, в том числе из органов военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военнослужащих, похитив таким образом более 240 млн руб.», – рассказал глава СК.
Бастрыкин добавил, что сейчас соучастники привлекаются к уголовной ответственности. Руководитель ведомства также рассказал, что уголовное дело завели против военного медика, который вживлял осколки боеприпасов для имитации ранений для последующих выплат.
13 ноября правительство России утвердило размеры единовременных выплат участникам спецоперации при получении ранения в зависимости от степени его тяжести. Военнослужащим, получившим тяжелые увечья, будут выплачивать по 3 млн руб., легкие ранения – по 1 млн руб., иные легкие травмы – по 100 000 руб.
5 ноября министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что президент РФ Владимир Путин поручил детально разобраться с вопросом соцподдержки участников спецоперации, получивших тяжелые ранения, – особенно тех, кто перенес ампутацию.