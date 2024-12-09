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Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении средств при закупке авто для ГИБДД

Ведомости

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор преступникам, присвоившим 1,1 млрд руб. при закупке автомобилей Skoda Octavia для Госавтоинспекции, передает ТАСС.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы признал виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Д. В. Давыдова, С. В. Кузьменко, Е. В. Никитенко и Е. А. Яковлеву», – огласила судья.

Экс-сотрудник ГИБДД Евгений Никитенко будет отбывать срок в колонии общего режима, ему дали 7 лет тюрьмы, учредитель ООО «Движение» Сергей Кузьменко получил 7,5 года колонии, гендиректор компании Денис Давыдов – 7 лет колонии, представитель автоконцерна Елена Яковлева – 6 лет колонии общего режима.

По данным следствия, в 2019 г. фигуранты дела придумали схему мошенничества путем завышения цен на автомобили для ГАИ. Расследование началось в 2021 г. из-за увеличения количества преступлений, связанных с национальным проектом «Безопасные качественные дороги».

2 декабря «Ведомости» писали о ходе следствия по этому делу. Государственный обвинитель запросил от 9 до 9,5 года колонии Никитенко, Кузьменко, Давыдову и Яковлевой. Кроме запрошенных сроков прокурор потребовал дополнительного наказания в виде штрафа в размере 1 млн руб. каждому, а также лишить Никитенко звания полковника полиции. Процесс у судьи Ольги Багровой занял почти два года. Все подсудимые находились под домашним арестом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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