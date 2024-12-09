Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении средств при закупке авто для ГИБДД
Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор преступникам, присвоившим 1,1 млрд руб. при закупке автомобилей Skoda Octavia для Госавтоинспекции, передает ТАСС.
«Замоскворецкий районный суд города Москвы признал виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Д. В. Давыдова, С. В. Кузьменко, Е. В. Никитенко и Е. А. Яковлеву», – огласила судья.
Экс-сотрудник ГИБДД Евгений Никитенко будет отбывать срок в колонии общего режима, ему дали 7 лет тюрьмы, учредитель ООО «Движение» Сергей Кузьменко получил 7,5 года колонии, гендиректор компании Денис Давыдов – 7 лет колонии, представитель автоконцерна Елена Яковлева – 6 лет колонии общего режима.
По данным следствия, в 2019 г. фигуранты дела придумали схему мошенничества путем завышения цен на автомобили для ГАИ. Расследование началось в 2021 г. из-за увеличения количества преступлений, связанных с национальным проектом «Безопасные качественные дороги».
2 декабря «Ведомости» писали о ходе следствия по этому делу. Государственный обвинитель запросил от 9 до 9,5 года колонии Никитенко, Кузьменко, Давыдову и Яковлевой. Кроме запрошенных сроков прокурор потребовал дополнительного наказания в виде штрафа в размере 1 млн руб. каждому, а также лишить Никитенко звания полковника полиции. Процесс у судьи Ольги Багровой занял почти два года. Все подсудимые находились под домашним арестом.