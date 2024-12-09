Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении средств при закупке авто для ГИБДД

2 декабря «Ведомости» писали о ходе следствия по этому делу. Государственный обвинитель запросил от 9 до 9,5 года колонии Никитенко, Кузьменко, Давыдову и Яковлевой. Кроме запрошенных сроков прокурор потребовал дополнительного наказания в виде штрафа в размере 1 млн руб. каждому, а также лишить Никитенко звания полковника полиции. Процесс у судьи Ольги Багровой занял почти два года. Все подсудимые находились под домашним арестом.