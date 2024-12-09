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Суд в Москве вынес приговор экс-сотруднику ГАИ по делу о мошенничестве

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему сотруднику Госавтоинспекции (ГАИ, ранее – ГИБДД) и другим фигурантам по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

Экс-сотрудника ведомства Евгения Никитенко приговорили к семи годам колонии общего режима, учредитель ООО «Движение» Сергей Кузьменко приговорен к 7,5 года колонии, гендиректор компании Денис Давыдов – к семи годам колонии, представитель автоконцерна Елена Яковлева получила шесть лет колонии общего режима.

Их признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшего в сумме более 1,1 млрд руб.

Суд установил, что в 2019 г. фигуранты дела проводили хищение бюджетных средств через завышение цен на комплектующие для автомобилей Skoda Octavia для ГАИ. Расследование проходило с 2021 г. в рамках расследования преступлений, связанных с нацпроектом «Безопасные качественные дороги».

В апреле Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о взятках против сотрудников подразделения Ространснадзора и инспекторов ГАИ. По данным СК, соучастники обирали водителей грузового автотранспорта, получая от них взятки за беспрепятственный проезд поста весового контроля «Урух» на границе Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. При этом проезд за взятку разрешался даже при наличии явных признаков административных правонарушений.

Тогда, по сообщению СК, было проведено более 30 обысков по местам проживания и службы фигурантов и иных лиц, чья причастность к совершенному преступлению также проверяется. Уточнялось, что в ходе обысковых мероприятий изъяты «значительные суммы денежных средств, предметы, документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение по уголовному делу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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