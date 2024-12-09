Суд в Москве вынес приговор экс-сотруднику ГАИ по делу о мошенничестве
Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему сотруднику Госавтоинспекции (ГАИ, ранее – ГИБДД) и другим фигурантам по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Экс-сотрудника ведомства Евгения Никитенко приговорили к семи годам колонии общего режима, учредитель ООО «Движение» Сергей Кузьменко приговорен к 7,5 года колонии, гендиректор компании Денис Давыдов – к семи годам колонии, представитель автоконцерна Елена Яковлева получила шесть лет колонии общего режима.
Их признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшего в сумме более 1,1 млрд руб.
Суд установил, что в 2019 г. фигуранты дела проводили хищение бюджетных средств через завышение цен на комплектующие для автомобилей Skoda Octavia для ГАИ. Расследование проходило с 2021 г. в рамках расследования преступлений, связанных с нацпроектом «Безопасные качественные дороги».
В апреле Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о взятках против сотрудников подразделения Ространснадзора и инспекторов ГАИ. По данным СК, соучастники обирали водителей грузового автотранспорта, получая от них взятки за беспрепятственный проезд поста весового контроля «Урух» на границе Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. При этом проезд за взятку разрешался даже при наличии явных признаков административных правонарушений.
Тогда, по сообщению СК, было проведено более 30 обысков по местам проживания и службы фигурантов и иных лиц, чья причастность к совершенному преступлению также проверяется. Уточнялось, что в ходе обысковых мероприятий изъяты «значительные суммы денежных средств, предметы, документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение по уголовному делу».