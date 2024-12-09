Суд в Москве вынес приговор экс-сотруднику ГАИ по делу о мошенничестве

В апреле Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о взятках против сотрудников подразделения Ространснадзора и инспекторов ГАИ. По данным СК, соучастники обирали водителей грузового автотранспорта, получая от них взятки за беспрепятственный проезд поста весового контроля «Урух» на границе Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. При этом проезд за взятку разрешался даже при наличии явных признаков административных правонарушений.