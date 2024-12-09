Бывшего главу Феодосии приговорили к восьми годам по делу о коррупции

Суд установил, что в 2022 г. действующий на тот момент глава знал о намерении местного жителя оказать благотворительную помощь в виде предоставления жилого дома многодетной семье из числа беженцев с новых территорий РФ, прибывших на постоянное место жительства в Феодосию. Лебедев, незаконно оформив документы купли-продажи жилого дома на свою 31-летнюю сожительницу, не имеющую законных прав для улучшения жилищных условий, причинил ущерб собственнику в размере 7,4 млн руб., лишив его права на указанное жилое помещение. Сожительница приговорена к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, отбывать которое она будет после достижения ее ребенком возраста 14 лет.