Бывшего главу Феодосии приговорили к восьми годам по делу о коррупции
Феодосийский горсуд приговорил бывшего главу крымского курортного города Феодосия Андрея Лебедева к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в сообщении ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю в Telegram-канале. Суд счел его виновным по ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Суд установил, что в 2022 г. действующий на тот момент глава знал о намерении местного жителя оказать благотворительную помощь в виде предоставления жилого дома многодетной семье из числа беженцев с новых территорий РФ, прибывших на постоянное место жительства в Феодосию. Лебедев, незаконно оформив документы купли-продажи жилого дома на свою 31-летнюю сожительницу, не имеющую законных прав для улучшения жилищных условий, причинил ущерб собственнику в размере 7,4 млн руб., лишив его права на указанное жилое помещение. Сожительница приговорена к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, отбывать которое она будет после достижения ее ребенком возраста 14 лет.
Как уточняет ведомство, Лебедев при отсутствии оснований для выкупа и применения льготной стоимости подписывал документы по передаче в собственность земельных участков различного назначения предпринимателям, осуществляющим деятельность в туристической сфере, причинив ущерб муниципальному образованию на сумму 72 млн руб. Лебедев был избран главой Феодосии в декабре 2021 г., а в конце июля 2022 г. написал заявление об увольнении по рекомендации главы Крыма Сергея Аксенова. В январе 2023 г. Лебедева задержали по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и арестовали.