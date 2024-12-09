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Бывшего главу Феодосии приговорили к восьми годам по делу о коррупции

Ведомости

Феодосийский горсуд приговорил бывшего главу крымского курортного города Феодосия Андрея Лебедева к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в сообщении ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю в Telegram-канале. Суд счел его виновным по ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Суд установил, что в 2022 г. действующий на тот момент глава знал о намерении местного жителя оказать благотворительную помощь в виде предоставления жилого дома многодетной семье из числа беженцев с новых территорий РФ, прибывших на постоянное место жительства в Феодосию. Лебедев, незаконно оформив документы купли-продажи жилого дома на свою 31-летнюю сожительницу, не имеющую законных прав для улучшения жилищных условий, причинил ущерб собственнику в размере 7,4 млн руб., лишив его права на указанное жилое помещение. Сожительница приговорена к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, отбывать которое она будет после достижения ее ребенком возраста 14 лет.

Как уточняет ведомство, Лебедев при отсутствии оснований для выкупа и применения льготной стоимости подписывал документы по передаче в собственность земельных участков различного назначения предпринимателям, осуществляющим деятельность в туристической сфере, причинив ущерб муниципальному образованию на сумму 72 млн руб. Лебедев был избран главой Феодосии в декабре 2021 г., а в конце июля 2022 г. написал заявление об увольнении по рекомендации главы Крыма Сергея Аксенова. В январе 2023 г. Лебедева задержали по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и арестовали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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