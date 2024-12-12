Апелляционный суд США отменил правило Nasdaq о разнообразии в совете директоров
Федеральный апелляционный суд США отклонил многолетнее правило Nasdaq об установке расовых и гендерных критериев для советов директоров компаний, котирующихся на бирже, что нанесло серьезный удар по одному из наиболее заметных усилий по продвижению разнообразия в корпоративной Америке, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
По мнению суда, комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) допустила ошибку в 2021 г., когда утвердила два правила листинга на Nasdaq, направленных на разнообразие состава совета директоров. Решение суда вызвало широкую негативную реакцию против того, что консерваторы называют политикой «пробуждения» (woke) в политическом и корпоративном мире, такой как приоритеты при приеме на работу и ESG-инвестирование (экологические, социальные, управленческие факторы), основанные на экологических, социальных факторах и факторах корпоративного управления.
Как уточняет газета, компании, которые ранее придерживались той же «позитивной» политики, с тех пор потихоньку отказались от нее. Правила Nasdaq о разнообразии поставили ее во главу угла принципов ESG. Одно из правил требовало от компаний, котирующихся на бирже Nasdaq, раскрывать статистику о гендерном и расовом составе своих советов директоров. Другое правило, которое вводилось поэтапно в течение нескольких лет, требовало от компаний соблюдения определенных минимальных требований к гендерному и расовому разнообразию или письменного объяснения причин, по которым они этого не сделали.
В своем решении суд встал на сторону двух консервативных групп лиц, которые подали в суд на SEC за утверждение предлагаемых правил разнообразия Nasdaq в 2021 г. Группы утверждали, что целевые показатели разнообразия Nasdaq представляют собой незаконную квоту, а комиссия, по их мнению, «вторглась на территорию, выходящую далеко за рамки ее обычной компетенции». Пресс-секретарь SEC заявила, что регулятор рассматривает варианты и определит свои дальнейшие шаги, оставляя открытой дверь для потенциальной апелляции в Верховный суд.