Апелляционный суд США отменил правило Nasdaq о разнообразии в совете директоров

Как уточняет газета, компании, которые ранее придерживались той же «позитивной» политики, с тех пор потихоньку отказались от нее. Правила Nasdaq о разнообразии поставили ее во главу угла принципов ESG. Одно из правил требовало от компаний, котирующихся на бирже Nasdaq, раскрывать статистику о гендерном и расовом составе своих советов директоров. Другое правило, которое вводилось поэтапно в течение нескольких лет, требовало от компаний соблюдения определенных минимальных требований к гендерному и расовому разнообразию или письменного объяснения причин, по которым они этого не сделали.