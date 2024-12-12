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Апелляционный суд США отменил правило Nasdaq о разнообразии в совете директоров

Ведомости

Федеральный апелляционный суд США отклонил многолетнее правило Nasdaq об установке расовых и гендерных критериев для советов директоров компаний, котирующихся на бирже, что нанесло серьезный удар по одному из наиболее заметных усилий по продвижению разнообразия в корпоративной Америке, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По мнению суда, комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) допустила ошибку в 2021 г., когда утвердила два правила листинга на Nasdaq, направленных на разнообразие состава совета директоров. Решение суда вызвало широкую негативную реакцию против того, что консерваторы называют политикой «пробуждения» (woke) в политическом и корпоративном мире, такой как приоритеты при приеме на работу и ESG-инвестирование (экологические, социальные, управленческие факторы), основанные на экологических, социальных факторах и факторах корпоративного управления.

Как уточняет газета, компании, которые ранее придерживались той же «позитивной» политики, с тех пор потихоньку отказались от нее. Правила Nasdaq о разнообразии поставили ее во главу угла принципов ESG. Одно из правил требовало от компаний, котирующихся на бирже Nasdaq, раскрывать статистику о гендерном и расовом составе своих советов директоров. Другое правило, которое вводилось поэтапно в течение нескольких лет, требовало от компаний соблюдения определенных минимальных требований к гендерному и расовому разнообразию или письменного объяснения причин, по которым они этого не сделали.

В своем решении суд встал на сторону двух консервативных групп лиц, которые подали в суд на SEC за утверждение предлагаемых правил разнообразия Nasdaq в 2021 г. Группы утверждали, что целевые показатели разнообразия Nasdaq представляют собой незаконную квоту, а комиссия, по их мнению, «вторглась на территорию, выходящую далеко за рамки ее обычной компетенции». Пресс-секретарь SEC заявила, что регулятор рассматривает варианты и определит свои дальнейшие шаги, оставляя открытой дверь для потенциальной апелляции в Верховный суд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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