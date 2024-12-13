«РИА Новости»: мошенники придумали схему обмана через лайки в Telegram

12 декабря Telegram разместил на своем сайте данные о блокировке каналов и контента, которые нарушают его политику или законодательство. В 2024 г. мессенджер заблокировал почти 15,4 млн каналов и групп. По его данным, ежедневно блокируются десятки тысяч групп и каналов и удаляются миллионы материалов, нарушающих условия предоставления услуг, включая призывы к насилию, распространение материалов о жестоком обращении с детьми и торговле нелегальными товарами.