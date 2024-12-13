«РИА Новости»: мошенники придумали схему обмана через лайки в Telegram
Мошенники стали предлагать россиянам зарабатывать в Telegram за лайки на товарах в онлайн-магазине крупного бренда. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
Злоумышленники от лица сотрудников «Яндекса» связываются с россиянами с предложением заработать. Они предлагают ставить лайки товарам на онлайн-платформе и обещают заплатить после выполнения задания. Мошенники также просят пользователей сообщить свой возраст и говорят, что менеджеры свяжутся с ними для дальнейших действий.
Контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Мачнева пояснила, что сначала злоумышленники выплатят небольшую сумму за тестовое задание, после чего предложат полноценное сотрудничество. Пользователю пришлют несколько аналогичных заданий после чего предложат выкупить какой-либо товар, отправив деньги на карту. Мошенники обещают вернуть средства с процентами, но на самом деле деньги уйдут злоумышленникам. Мачнева призвала критически относиться к предложениям легкого заработка, не переходить по сомнительным ссылкам и обращать внимание, куда просят перевести деньги.
12 декабря Telegram разместил на своем сайте данные о блокировке каналов и контента, которые нарушают его политику или законодательство. В 2024 г. мессенджер заблокировал почти 15,4 млн каналов и групп. По его данным, ежедневно блокируются десятки тысяч групп и каналов и удаляются миллионы материалов, нарушающих условия предоставления услуг, включая призывы к насилию, распространение материалов о жестоком обращении с детьми и торговле нелегальными товарами.
11 декабря официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что сотрудники ведомства и ФСБ РФ фиксируют рост случаев телефонных мошенничеств, во время которых злоумышленники называются сотрудниками органов безопасности, полиции или других правоохранительных служб. Мошенники активно применяют профессиональные термины, акцентируют внимание на том, что разговор записывается, а также угрожают ответственностью за разглашение содержания беседы или отказ от сотрудничества.