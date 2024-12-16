В РФ пройдет эксперимент по онлайн-продаже билетов отдельным категориям граждан

В РФ пройдет эксперимент по онлайн-продаже билетов отдельным категориям гражданБудут апробированы технологии электронного подтверждения прав пассажира на билет по льготному тарифу
В России с 1 января по 1 июля 2025 г. пройдет эксперимент по онлайн-продаже билетов отдельным категориям россиян, которые принимают участие в программе субсидированных авиаперевозок. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В эксперименте примут участие молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и жители регионов Дальневосточного федерального округа и Калининградской области, вынужденные обращаться в кассы, чтобы приобрести авиабилет по специальному тарифу. В рамках эксперимента будут апробированы технологии электронного подтверждения прав пассажира на билет по специальному тарифу. Для этого планируется создать специальный цифровой сервис, который обеспечит проверку права граждан на льготные билеты в режиме реального времени.
Отмечается, что успешное проведение эксперимента позволит упростить процедуру покупки билетов льготниками и снизит время на проверку отчетности авиаперевозчиков, необходимой для выделения им субсидий.
14 ноября Минтранс сообщил, что действующие программы субсидирования авиаперевозок пассажиров в России продолжат работать в 2025 г. Кроме того, со следующего года все программы субсидирования будут оцифрованы, уточнили в ведомстве. Отмечалось, что запрос на изменения исходит от отрасли.
В прошлом году отечественный авиационный транспорт перевез более 105 млн пассажиров. Внутренними авиалиниями воспользовались 83 млн человек. Росавиация выделила из федерального бюджета 8,1 млрд руб. на субсидирование межрегиональных авиаперевозок в 2024 г.