В РФ пройдет эксперимент по онлайн-продаже билетов отдельным категориям граждан

В эксперименте примут участие молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и жители регионов Дальневосточного федерального округа и Калининградской области, вынужденные обращаться в кассы, чтобы приобрести авиабилет по специальному тарифу. В рамках эксперимента будут апробированы технологии электронного подтверждения прав пассажира на билет по специальному тарифу. Для этого планируется создать специальный цифровой сервис, который обеспечит проверку права граждан на льготные билеты в режиме реального времени.