Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Булгакову до 25 марта

Арест продлен до 25 марта. Уголовное дело в отношении Булгакова возбудили 25 июля этого года. В тот же день Басманный суд Москвы заключил его под стражу. Согласно данным следствия, бывший замминистра обороны причастен к мошенничеству на сумму порядка 49 млн руб. Из материалов дела следует, что Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова заключила госконтракт на оказание энергетических услуг, а Булгаков мог способствовать заключению соглашения между вузом и подрядчиком ООО «Нева-Балт СПб» на оказание этих услуг по завышенной стоимости. Сумма самого контракта между академией и ООО «Нева-Балт СПб» составила 250 млн руб., из которых компания получила аванс в размере более 49 млн, и это перечисление следствие считает необоснованным. При этом генеральным подрядчиком является организация АО «Петербургская сбытовая компания».