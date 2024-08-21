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Мосгорсуд признал законным арест экс-замминистра обороны Булгакова

Ведомости

Московский городской суд признал законным арест бывшего замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, а также отказал следователю в требовании закрыть заседание, узнали «Ведомости».

О том, что Булгаков была задержан и заключен под стражу, 26 июля сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. Какая именно статья ему вменяется, она не уточнила, но пояснила, что речь об уголовном деле коррупционной направленности. Позже стало известно, что Булгаков обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Булгаков занимал должность замминистра в 2008-2022 гг. По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, уголовное дело касается работы генерала на посту начальника тыла – замминистра обороны, с которого он был уволен в сентябре 2022 г.

2 августа ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что бывший замминистра отвергает причастность к вменяемым ему преступлениям. 7 августа агентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что дело Булгакова якобы связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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