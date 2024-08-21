Мосгорсуд признал законным арест экс-замминистра обороны Булгакова

О том, что Булгаков была задержан и заключен под стражу, 26 июля сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. Какая именно статья ему вменяется, она не уточнила, но пояснила, что речь об уголовном деле коррупционной направленности. Позже стало известно, что Булгаков обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.