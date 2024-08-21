Мосгорсуд признал законным арест экс-замминистра обороны Булгакова
Московский городской суд признал законным арест бывшего замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, а также отказал следователю в требовании закрыть заседание, узнали «Ведомости».
О том, что Булгаков была задержан и заключен под стражу, 26 июля сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. Какая именно статья ему вменяется, она не уточнила, но пояснила, что речь об уголовном деле коррупционной направленности. Позже стало известно, что Булгаков обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Булгаков занимал должность замминистра в 2008-2022 гг. По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, уголовное дело касается работы генерала на посту начальника тыла – замминистра обороны, с которого он был уволен в сентябре 2022 г.
2 августа ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что бывший замминистра отвергает причастность к вменяемым ему преступлениям. 7 августа агентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что дело Булгакова якобы связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.