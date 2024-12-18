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Под Мурманском произошло столкновение пассажирского поезда с грузовым составом

Ведомости

В Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда, три пассажирских вагона и несколько грузовых сошли с рельсов, передает пресс-служба РЖД в Telegram-канале.

Инцидент произошел в 16:15 по Москве на станции Княжая. Пассажирский поезд № 11, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, перевозил 326 пассажиров.

Движение на участке перекрыто. Для устранения последствий на место происшествия отправлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь, а также три бригады скорой помощи. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пообещал предпринять все необходимые меры для оказания помощи людям и выявления виновных.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения.

По данным местных Telegram-каналов, при ЧП пострадало несколько человек.

29 июля «Ведомости» писали о столкновении «Камаза» и пассажирского поезда Казань – Адлер на переезде возле хутора Котельниково в Волгоградской области. Водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. На момент аварии в поезде находилось 803 пассажира, 140 человек получили ссадины и ушибы, в Котельниковскую центральную районную больницу с различными травмами доставлены 30 пассажиров, из них 15 – дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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