Под Мурманском произошло столкновение пассажирского поезда с грузовым составом
Инцидент произошел в 16:15 по Москве на станции Княжая. Пассажирский поезд № 11, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, перевозил 326 пассажиров.
Движение на участке перекрыто. Для устранения последствий на место происшествия отправлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь, а также три бригады скорой помощи. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пообещал предпринять все необходимые меры для оказания помощи людям и выявления виновных.
По данным местных Telegram-каналов, при ЧП пострадало несколько человек.
29 июля «Ведомости» писали о столкновении «Камаза» и пассажирского поезда Казань – Адлер на переезде возле хутора Котельниково в Волгоградской области. Водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. На момент аварии в поезде находилось 803 пассажира, 140 человек получили ссадины и ушибы, в Котельниковскую центральную районную больницу с различными травмами доставлены 30 пассажиров, из них 15 – дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения.