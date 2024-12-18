Под Мурманском произошло столкновение пассажирского поезда с грузовым составом

29 июля «Ведомости» писали о столкновении «Камаза» и пассажирского поезда Казань – Адлер на переезде возле хутора Котельниково в Волгоградской области. Водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. На момент аварии в поезде находилось 803 пассажира, 140 человек получили ссадины и ушибы, в Котельниковскую центральную районную больницу с различными травмами доставлены 30 пассажиров, из них 15 – дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения.