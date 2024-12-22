ТАСС: в Москве и области за сутки совершено более 10 поджогов и взрывов
Свыше 10 поджогов банкоматов, а также взрывов фейерверков и петард в общественных местах произошло в общественных местах в Москве и области. Совершившие их действовали по указанию мошенников, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Нарушители задержаны, во всех случаях люди действовали по поручениям телефонных мошенников», – рассказали агентству.
Отмечается, что все исполнители поджогов задержаны, среди них много пожилых людей.
В частности, 21 декабря посетительница торгового центра «Форт» на территории района Отрадное по указанию неизвестных взорвала петарду и перевела им деньги. По данным Telegram-канала Shot, женщина действовала по указанию украинских мошенников, она успела поджечь несколько петард в МФЦ в московском торговом центре. В этот момент пенсионерка, как утверждается, разговаривала с «кураторами» по телефону. 20 декабря силовики задержали мужчину, взорвавшего неизвестный предмет в отделении банка в районе Южное Тушино в Москве.