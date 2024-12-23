Роспотребнадзор сообщил о соответствии проб воды в Анапе санитарным нормам

23 декабря специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный сообщил, что после крушения танкеров в Черном море около 800 кв. км акватории загрязнены нефтепродуктами. Он пояснил, что нельзя говорить о загрязнении морского дна по всей этой территории, так как мазут оседает на отдельных участках, а под указанной площадью имеется в виду та, где было выявлено прохождение нефтепродуктов в поверхностных слоях воды. По данным, полученным со спутников, продолжается утечка с танкера, затонувшего у входа в Керченский пролив.