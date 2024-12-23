Роспотребнадзор сообщил о соответствии проб воды в Анапе санитарным нормам
Пробы морской воды, отобранные в Анапе после крушения танкеров с нефтепродуктами, соответствуют санитарным требованиям. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Вода была отобрана в районах пляжей станицы Благовещенская, села Витязево, поселка Джемете, санатория «Высокий берег» и центрального пляжа Анапы.
«По результатам лабораторных испытаний все отобранные пробы соответствуют санитарным требованиям», – говорится в сообщении.
Отмечается, что после загрязнения береговой линии мазутом в Темрюкском районе и Анапе специалисты Роспотребнадзора проводят ежедневный лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха, питьевой воды, воды открытых водоемов на содержание нефтепродуктов, предельных углеводородов, ксилола. Ведомство также занимается мониторингом работы полевых кухонь.
23 декабря специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный сообщил, что после крушения танкеров в Черном море около 800 кв. км акватории загрязнены нефтепродуктами. Он пояснил, что нельзя говорить о загрязнении морского дна по всей этой территории, так как мазут оседает на отдельных участках, а под указанной площадью имеется в виду та, где было выявлено прохождение нефтепродуктов в поверхностных слоях воды. По данным, полученным со спутников, продолжается утечка с танкера, затонувшего у входа в Керченский пролив.
По информации на 22 декабря, на побережье Черного моря в республике было собрано свыше 800 мешков с мазутом, более половины из них (14,8 т) вывезено.
15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма, произошел разлив топлива. В Анапе установили режим ЧС. В море попало несколько тонн мазута, пострадали рыбы и птицы. 21 декабря режим ЧС муниципального характера объявили в Керчи.