The Telegraph сообщила об изоляции супруги Асада из-за лейкемии
Супругу президента Сирии Башара Асада Асму, болеющую лейкемией, изолировали во избежание передачи ей инфекционных заболеваний. Врачи якобы оценивают шансы Асмы на выживание как 50/50. Об этом сообщила The Telegraph со ссылкой на источники.
«Асма умирает. Она не может находиться в одной комнате ни с кем», – уточнил собеседник издания, напрямую общавшийся с представителем семьи президента в последние недели.
Несмотря на то что Асме Асад запрещено находиться в одной комнате с другими людьми, за ней сначала в Объединенных Арабских Эмиратах, а затем в Москве ухаживает ее отец Фаваз аль-Ахрас, пишет газета.
Асма – гражданка Великобритании и Сирии, родилась и выросла в Лондоне в семье сирийцев. Она переехала в Сирию в 2000 г. и тогда же вышла замуж за Асада в возрасте 25 лет. В августе 2018 г. у Асмы обнаружили рак груди. Злокачественную опухоль удалили в январе 2019 г. Спустя полгода она объявила, что полностью победила болезнь. В мае 2024 г. врачи диагностировали у Асмы лейкемию. Она проходила специальный курс лечения, предполагающий строгую изоляцию и социальное дистанцирование.
8 декабря вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище. 22 декабря The Jerusalem Post писала, что Асма подала на развод, выразив недовольство своей жизнью в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что жена Асада хочет развестись с ним и уехать из России, а самому Асаду якобы ограничили выезд из РФ и заморозили имущество.