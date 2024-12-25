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The Telegraph сообщила об изоляции супруги Асада из-за лейкемии

Ведомости

Супругу президента Сирии Башара Асада Асму, болеющую лейкемией, изолировали во избежание передачи ей инфекционных заболеваний. Врачи якобы оценивают шансы Асмы на выживание как 50/50. Об этом сообщила The Telegraph со ссылкой на источники.

«Асма умирает. Она не может находиться в одной комнате ни с кем», – уточнил собеседник издания, напрямую общавшийся с представителем семьи президента в последние недели.

Несмотря на то что Асме Асад запрещено находиться в одной комнате с другими людьми, за ней сначала в Объединенных Арабских Эмиратах, а затем в Москве ухаживает ее отец Фаваз аль-Ахрас, пишет газета.

Асма – гражданка Великобритании и Сирии, родилась и выросла в Лондоне в семье сирийцев. Она переехала в Сирию в 2000 г. и тогда же вышла замуж за Асада в возрасте 25 лет. В августе 2018 г. у Асмы обнаружили рак груди. Злокачественную опухоль удалили в январе 2019 г. Спустя полгода она объявила, что полностью победила болезнь. В мае 2024 г. врачи диагностировали у Асмы лейкемию. Она проходила специальный курс лечения, предполагающий строгую изоляцию и социальное дистанцирование.

8 декабря вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище. 22 декабря The Jerusalem Post писала, что Асма подала на развод, выразив недовольство своей жизнью в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что жена Асада хочет развестись с ним и уехать из России, а самому Асаду якобы ограничили выезд из РФ и заморозили имущество.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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