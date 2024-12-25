The Telegraph сообщила об изоляции супруги Асада из-за лейкемии

Асма – гражданка Великобритании и Сирии, родилась и выросла в Лондоне в семье сирийцев. Она переехала в Сирию в 2000 г. и тогда же вышла замуж за Асада в возрасте 25 лет. В августе 2018 г. у Асмы обнаружили рак груди. Злокачественную опухоль удалили в январе 2019 г. Спустя полгода она объявила, что полностью победила болезнь. В мае 2024 г. врачи диагностировали у Асмы лейкемию. Она проходила специальный курс лечения, предполагающий строгую изоляцию и социальное дистанцирование.