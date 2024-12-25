При крушении самолета в Казахстане погибло 38 человек
При крушении пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный, погибло 38 человек, сказал заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на встрече с представителями азербайджанской делегации в Актау, передал Report.
По последним данным, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Официальная причина не установлена, но основной версией считается попадание птицы в турбину самолета, после чего внутри взорвался кислородный баллон.
«Ситуация не очень хорошая, 38 погибших. Тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие», – сказал Бозумбаев.
Утром 25 декабря произошло крушение самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines в казахском городе Актау. AZAL сообщили, что временно приостановят рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования.