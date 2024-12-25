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При крушении самолета в Казахстане погибло 38 человек

Ведомости

При крушении пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный, погибло 38 человек, сказал заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на встрече с представителями азербайджанской делегации в Актау, передал Report.

По последним данным, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Официальная причина не установлена, но основной версией считается попадание птицы в турбину самолета, после чего внутри взорвался кислородный баллон.

«Ситуация не очень хорошая, 38 погибших. Тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие», – сказал Бозумбаев.

Утром 25 декабря произошло крушение самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines в казахском городе Актау. AZAL сообщили, что временно приостановят рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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