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Глава Кубани просит федеральной помощи по утилизации грунта с мазутом

Ведомости

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к руководителю МЧС России Александру Куренкову с просьбой о федеральной помощи по утилизации грунта, загрязненного мазутом в результате разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Черном море. Об этом глава Кубани сообщил в своем Telegram-канале.

«Сейчас собрано более 30 000 т загрязненного грунта, но по предварительным подсчетам объем может увеличиться до 200 000 т. Сегодня важно наладить систему его утилизации. <…> Обратился к Александру Вячеславовичу Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечения федеральных ресурсов в решении этого вопроса», – написал Кондратьев.

Он пояснил, что сейчас песок с нефтепродуктами на переработку принимают четыре специализированных предприятия, они работают ежедневно на предельной мощности. Но, отметил губернатор, для утилизации прогнозируемого объема загрязненного грунта им потребуется много времени, в связи с чем необходима федеральная помощь.

Сегодня Кондратьев вместе с Куренковым и главой Минприроды Александром Козловым посетили поселок Веселовка Темрюкского района, где проверили сбор загрязненного песка. Глава МЧС в ходе общения с журналистами заявил, что сплошного загрязнения нет и проблема выброса мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае может быть решена в ближайшее время. По его мнению, будущий пляжный сезон не находится «под вопросом», передает ТАСС.

15 декабря из-за крушения нефтетанкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Черном море произошел разлив топлива, который повлек за собой экологическую катастрофу. После выброса мазута на побережье Анапы был установлен режим ЧС. 25 декабря режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели на Кубани. 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в связи с происшествием в Керченском проливе по решению президента РФ Владимира Путина будет объявлен режим ЧС федерального масштаба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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