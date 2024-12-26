Глава Кубани просит федеральной помощи по утилизации грунта с мазутом

Сегодня Кондратьев вместе с Куренковым и главой Минприроды Александром Козловым посетили поселок Веселовка Темрюкского района, где проверили сбор загрязненного песка. Глава МЧС в ходе общения с журналистами заявил, что сплошного загрязнения нет и проблема выброса мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае может быть решена в ближайшее время. По его мнению, будущий пляжный сезон не находится «под вопросом», передает ТАСС.