Спецборт с пострадавшими при крушении самолета в Актау вылетел в Баку

Девять россиян, включая ребенка, в Москву доставил спецборт МЧС России. МЧС Азербайджана и Azerbaijan Airlines в совместном заявлении заявили, что тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения, в ближайшее время будут доставлены в страну. В Баку также будут отправлены пострадавшие, состояние которых позволяет транспортировку.