Спецборт с пострадавшими при крушении самолета в Актау вылетел в Баку
Спецборт с пострадавшими при крушении самолета Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines, который выполнял рейс Баку – Грозный, вылетел в столицу Азербайджана. Об этом сообщается на сайте МЧС республики.
Отмечается, что спецборт вылетел по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Дополнительные подробности будут опубликованы ведомством позднее.
25 декабря самолет Embraer E190 потерпел крушение вблизи Актау. В связи с сильным туманом в Грозном воздушное судно сначала перенаправили в Махачкалу, а затем – в Актау. Причины авиакатастрофы выясняются. В самолете были пять членов экипажа и 62 пассажира, включая 16 россиян. По словам премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы.
Девять россиян, включая ребенка, в Москву доставил спецборт МЧС России. МЧС Азербайджана и Azerbaijan Airlines в совместном заявлении заявили, что тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения, в ближайшее время будут доставлены в страну. В Баку также будут отправлены пострадавшие, состояние которых позволяет транспортировку.