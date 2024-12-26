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Спецборт с пострадавшими при крушении самолета в Актау вылетел в Баку

Ведомости

Спецборт с пострадавшими при крушении самолета Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines, который выполнял рейс Баку – Грозный, вылетел в столицу Азербайджана. Об этом сообщается на сайте МЧС республики.

Отмечается, что спецборт вылетел по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Дополнительные подробности будут опубликованы ведомством позднее.

25 декабря самолет Embraer E190 потерпел крушение вблизи Актау. В связи с сильным туманом в Грозном воздушное судно сначала перенаправили в Махачкалу, а затем – в Актау. Причины авиакатастрофы выясняются. В самолете были пять членов экипажа и 62 пассажира, включая 16 россиян. По словам премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы.

Девять россиян, включая ребенка, в Москву доставил спецборт МЧС России. МЧС Азербайджана и Azerbaijan Airlines в совместном заявлении заявили, что тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения, в ближайшее время будут доставлены в страну. В Баку также будут отправлены пострадавшие, состояние которых позволяет транспортировку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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