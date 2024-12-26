Состояние двоих выживших в авиакатастрофе под Актау россиян остается тяжелым
Состояние двоих россиян, выживших при крушении самолета Embraer E190 в Казахстане, оценивается как тяжелое. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Девять граждан РФ были эвакуированы. <…> Состояние при транспортировке оставалось стабильным, четверо находились на искусственной вентиляции легких, двое крайне тяжелых, с множественными травмами, один пациент легкий и остальные средней степени тяжести», – рассказал Мурашко (цитата по ТАСС).
Самолет Embraer E190 разбился утром 25 декабря около города Актау в Казахстане. Борт летел из Баку в Грозный, но из-за сильного тумана был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау, писало «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Грозного. В самолете находились пять членов экипажа и 62 пассажира, в их числе 16 россиян. Погибли 38 человек, опознание тел еще ведется.
Девять россиян, выживших после крушения самолета, были доставлены из Казахстана спецбортом МЧС России в Москву. Причины авиакатастрофы выясняются.