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Состояние двоих выживших в авиакатастрофе под Актау россиян остается тяжелым

Ведомости

Состояние двоих россиян, выживших при крушении самолета Embraer E190 в Казахстане, оценивается как тяжелое. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Девять граждан РФ были эвакуированы. <…> Состояние при транспортировке оставалось стабильным, четверо находились на искусственной вентиляции легких, двое крайне тяжелых, с множественными травмами, один пациент легкий и остальные средней степени тяжести», – рассказал Мурашко (цитата по ТАСС).

Самолет Embraer E190 разбился утром 25 декабря около города Актау в Казахстане. Борт летел из Баку в Грозный, но из-за сильного тумана был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау, писало «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Грозного. В самолете находились пять членов экипажа и 62 пассажира, в их числе 16 россиян. Погибли 38 человек, опознание тел еще ведется.

Девять россиян, выживших после крушения самолета, были доставлены из Казахстана спецбортом МЧС России в Москву. Причины авиакатастрофы выясняются.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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