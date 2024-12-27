Мишустин призвал правительство работать в новогодние праздники без выходных
Правительство России должно работать в новогодние праздники без выходных. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Мишустин напомнил, что впереди будут длительные новогодние каникулы. По его словам, в России эти праздники очень любят взрослые и дети. Семьи встречаются с друзьями, близкими людьми или путешествуют. Для многих служб этот период является временем повышенного внимания.
«Прошу держать ситуацию на контроле, все необходимые меры принимать оперативно», – подчеркнул премьер.
Новогодние выходные в России начнутся 29 декабря 2024 г. и продлятся до 8 января 2025 г. Последняя суббота текущего года, 28 декабря, будет рабочим днем. Министр труда и социального развития РФ Антон Котяков, отвечая на вопрос о возможном сокращении субботнего рабочего дня, указал, что у граждан в конце этого года будет три выходных дня перед новогодними праздниками.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не будет отдыхать все новогодние выходные из-за текущей ситуации, это время он проведет в рабочем графике.