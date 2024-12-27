Мишустин призвал правительство работать в новогодние праздники без выходных

Новогодние выходные в России начнутся 29 декабря 2024 г. и продлятся до 8 января 2025 г. Последняя суббота текущего года, 28 декабря, будет рабочим днем. Министр труда и социального развития РФ Антон Котяков, отвечая на вопрос о возможном сокращении субботнего рабочего дня, указал, что у граждан в конце этого года будет три выходных дня перед новогодними праздниками.