Суд рассмотрит дело управленца о мошенничестве с оборонзаказом на 12 млн рублей

Следствие установило, что в 2019-2022 гг. «Спецтехмет» выполнял работы по госконтрактам по разработке и проведению испытаний опытного образца военного назначения в рамках гособоронзаказа. В это время Евстропьев составил подложные документы и изготовил некачественные образцы. Ущерб государству превысил 12 млн руб.