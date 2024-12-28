Суд рассмотрит дело управленца о мошенничестве с оборонзаказом на 12 млн рублей
Следователи завершили расследование уголовного дела технического директора ООО «Спецтехмет» Владимира Евстропьева, обвиняемого в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.
Следствие установило, что в 2019-2022 гг. «Спецтехмет» выполнял работы по госконтрактам по разработке и проведению испытаний опытного образца военного назначения в рамках гособоронзаказа. В это время Евстропьев составил подложные документы и изготовил некачественные образцы. Ущерб государству превысил 12 млн руб.
Техдиректор компании обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ. По данным СК, военные следователи собрали доказательства по уголовному делу. Кроме того, обеспечено возмещение имущественного вреда в полном объеме.
24 декабря военные следователи сообщили о завершении расследования дела против бывшего гендиректора АО «Промгидромеханизация» (ПГМ) Андрея Спирина, обвиняемого в причинении ущерба государству в размере более 45 млн руб. Его счета арестовали, обеспечив возмещение причиненного вреда государству в полном объеме. Спирину инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями.