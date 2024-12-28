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Суд рассмотрит дело управленца о мошенничестве с оборонзаказом на 12 млн рублей

Ведомости

Следователи завершили расследование уголовного дела технического директора ООО «Спецтехмет» Владимира Евстропьева, обвиняемого в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.

Следствие установило, что в 2019-2022 гг. «Спецтехмет» выполнял работы по госконтрактам по разработке и проведению испытаний опытного образца военного назначения в рамках гособоронзаказа. В это время Евстропьев составил подложные документы и изготовил некачественные образцы. Ущерб государству превысил 12 млн руб.

Техдиректор компании обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ. По данным СК, военные следователи собрали доказательства по уголовному делу. Кроме того, обеспечено возмещение имущественного вреда в полном объеме.

24 декабря военные следователи сообщили о завершении расследования дела против бывшего гендиректора АО «Промгидромеханизация» (ПГМ) Андрея Спирина, обвиняемого в причинении ущерба государству в размере более 45 млн руб. Его счета арестовали, обеспечив возмещение причиненного вреда государству в полном объеме. Спирину инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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