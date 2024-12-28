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В следующем учебном году ожидается набор на 619 100 бюджетных мест

Ведомости

Общий объем бюджетных мест в российских вузах на 2025 и 2026 гг. составит 619 100, сообщает Министерство науки и высшего образования РФ.

Наибольшее количество мест предусмотрено по направлениям подготовки и специальностям в области инженерного дела. Самый большой прирост бюджетных мест ожидается на медицинских специальностях. 73% от общего объема выделенных мест распределено региональным университетам.

По запросу региональных органов власти в сфере образования вузам Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей направлено 27 100 бюджетных мест.

18 декабря министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что в 2025 г. высшее образование в России перейдет на новую модель. По словам Фалькова, сохранятся системные меры поддержки университетов, также увеличатся бюджетные места по приоритетным направлениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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