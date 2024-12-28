В следующем учебном году ожидается набор на 619 100 бюджетных мест
Общий объем бюджетных мест в российских вузах на 2025 и 2026 гг. составит 619 100, сообщает Министерство науки и высшего образования РФ.
Наибольшее количество мест предусмотрено по направлениям подготовки и специальностям в области инженерного дела. Самый большой прирост бюджетных мест ожидается на медицинских специальностях. 73% от общего объема выделенных мест распределено региональным университетам.
По запросу региональных органов власти в сфере образования вузам Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей направлено 27 100 бюджетных мест.
18 декабря министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что в 2025 г. высшее образование в России перейдет на новую модель. По словам Фалькова, сохранятся системные меры поддержки университетов, также увеличатся бюджетные места по приоритетным направлениям.