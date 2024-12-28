В следующем учебном году ожидается набор на 619 100 бюджетных мест

18 декабря министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что в 2025 г. высшее образование в России перейдет на новую модель. По словам Фалькова, сохранятся системные меры поддержки университетов, также увеличатся бюджетные места по приоритетным направлениям.