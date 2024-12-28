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Правительство поручило создать реестр лиц для мигрантов-нарушителей

Ведомости

Правительство России поручило создать реестр контролируемых лиц для мигрантов-нарушителей. Это следует из постановления, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Документ размещен на портале правовой информации.

Обеспечивать создание реестра будет МВД в два этапа. На первом этапе ведомство будет осуществлять функционирование реестра с использованием государственной информационной системы миграционного учета и включать в него имеющуюся в министерстве информацию.

Согласно второму этапу, МВД введет реестр в работу посредством обеспечения функционирования и предоставления доступа к нему госорганам и другим пользователям, следует из постановления.

Оператором реестра также станет МВД. Мигрантам-нарушителям после внесения в реестр будет запрещено менять место жительства без разрешения МВД, выезжать за пределы региона и муниципального образования, где они проживают, также им запретят управлять транспортом и получать водительские права, покупать или продавать недвижимость и др. 

Постановление вступит в силу с 5 февраля 2025 г. 

8 августа президент Владимир Путин подписал закон, вводящий механизм учета иностранцев, которые находятся в России, но не имеют законных оснований для пребывания в стране, через реестр контролируемых лиц. В этот перечень вносятся данные о гражданине или лице без гражданства со дня прекращения оснований для законного пребывания в РФ, незаконного пересечения границы РФ, вынесения решения об отказе в признании беженцем и др.

Российские власти начали усиливать контроль за мигрантами после теракта в «Крокус сити холле» 22 марта 2024 г. Подозреваемые в совершении теракта – иностранные граждане, в основном из Таджикистана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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