Правительство поручило создать реестр лиц для мигрантов-нарушителей
Правительство России поручило создать реестр контролируемых лиц для мигрантов-нарушителей. Это следует из постановления, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Документ размещен на портале правовой информации.
Обеспечивать создание реестра будет МВД в два этапа. На первом этапе ведомство будет осуществлять функционирование реестра с использованием государственной информационной системы миграционного учета и включать в него имеющуюся в министерстве информацию.
Согласно второму этапу, МВД введет реестр в работу посредством обеспечения функционирования и предоставления доступа к нему госорганам и другим пользователям, следует из постановления.
Оператором реестра также станет МВД. Мигрантам-нарушителям после внесения в реестр будет запрещено менять место жительства без разрешения МВД, выезжать за пределы региона и муниципального образования, где они проживают, также им запретят управлять транспортом и получать водительские права, покупать или продавать недвижимость и др.
Постановление вступит в силу с 5 февраля 2025 г.
8 августа президент Владимир Путин подписал закон, вводящий механизм учета иностранцев, которые находятся в России, но не имеют законных оснований для пребывания в стране, через реестр контролируемых лиц. В этот перечень вносятся данные о гражданине или лице без гражданства со дня прекращения оснований для законного пребывания в РФ, незаконного пересечения границы РФ, вынесения решения об отказе в признании беженцем и др.
Российские власти начали усиливать контроль за мигрантами после теракта в «Крокус сити холле» 22 марта 2024 г. Подозреваемые в совершении теракта – иностранные граждане, в основном из Таджикистана.