Чемпионом мира по быстрым шахматам стал Володар Мурзин
Россиянин Володар Мурзин на соревнованиях в Нью-Йорке завоевал титул чемпиона мира по быстрым шахматам. 18-летний гроссмейстер набрал 10 очков из 13, не потерпев ни одного поражения, передает сайт Федерации шахмат России.
Второе и третье места на чемпионате по рапиду также заняли россияне – с 9,5 очками в своем активе финишировали Александр Грищук и Ян Непомнящий.
Среди женщин чемпионкой мира по быстрым шахматам стала Хампи Конеру из Индии, набравшая 8,5 очка из 11. По дополнительным показателям второе место заняла китаянка Цзюй Вэньцзюнь, а представительница России Екатерина Лагно стала бронзовым призером.
Чемпионаты мира по блицу состоятся 30 и 31 декабря, сообщили в федерации. После этого по восемь лучших участников выйдут в стадию плей-офф, которая пройдет 31 декабря по нокаут-системе.